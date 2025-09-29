Hades 2 : Les joueurs sont mécontents de la vraie fin

Certains joueurs ont partagé leur avis, qui est plutôt négatif, concernant la vraie fin du roguelite Hades 2.

La fin d'Hades 2 ne plaît pas à tout le monde

Hades 2, un concurrent de taille pour les Game Awards

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Comme vous le savez probablement déjà, le dernier jeu en date de Supergiant Games est. Le roguelite est sorti de son accès anticipé le 25 septembre 2025 et sa version 1.0 a, notamment, apporté une fin à l'histoire de Mélinoë.En effet,. Par exemple, l'utilisateur Reddit Shonkshonkshonk a partagé un long message sur ledit réseau social et a, notamment, expliqué que la fin d'est trop « rushée ». Si l'internaute apporte de plus amples précisions à ce sujet (nous les passons sous silence pour ne pas vous spoiler), d'autres personnes ont répondu via l'espace commentaires et se disent d'accord avec ce ressenti.De ce fait,, d'autant plus que certains, qui jouent au roguelite depuis sa sortie en accès anticipé, l'attendent depuis plus d'un an. Pour autant,reste un vrai succès, c'est indéniable.Peu de temps, avant l'arrivée de la version 1.0 d', divers tests et reviews du roguelite de Supergiant Games sont apparus sur la Toile. Et le constat est sans appel, pour la grande majorité : Hades 2 est un excellent jeu. D'ailleurs, les notes qui lui ont été attribuées ont permis àde se hisser à la troisième place des meilleurs jeux de 2025 sur Metacritic, et ce, devant Clair Obscur: Expedition 33. Il y a ainsi des chances que le roguelite soit nommé dans la catégorie « Game of the Year » des Game Awars 2025, reste à savoir s'il repartira avec ce fameux titre.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store) ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.