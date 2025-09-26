Hades 2 : La liste complète des succès

Hades 2 dispose, depuis sa sortie en version 1.0, de plusieurs succès, qu'il convient de débloquer pour obtenir son 100 %. Nous vous donnons la liste complète.

Liste des succès d'Hades 2

Sorcière des bois → Franchissez l'Érèbe.

→ Franchissez l'Érèbe. Sorcière des fonds marins → Franchissez Océanos.

→ Franchissez Océanos. Sorcière des plaines → Franchissez les Champs des Pleurs.

→ Franchissez les Champs des Pleurs. Ainsi soit-il → Réalisez un total de 50 incantations à l'aide du chaudron de la Croisée.

→ Réalisez un total de 50 incantations à l'aide du chaudron de la Croisée. Sorcière des villes → Franchissez la Cité d'Éphyre.

→ Franchissez la Cité d'Éphyre. Un bon bain chaud → Emmenez un(e) de vos camarades aux Sources chaudes.

→ Emmenez un(e) de vos camarades aux Sources chaudes. Sorcière des mers → Franchissez le Détroit de Thessalie.

→ Franchissez le Détroit de Thessalie. Les Armes de la Nuit → Réalisez la Prophétie « Les Armes de la Nuit ».

→ Réalisez la Prophétie « Les Armes de la Nuit ». Sorcière des montagnes → Franchissez le Mont Olympe.

→ Franchissez le Mont Olympe. Les cartes du savoir → Réalisez la Prophétie « Les cartes du savoir ».

→ Réalisez la Prophétie « Les cartes du savoir ». Pêche au clair de lune → Emmenez un(e) de vos camarades au Quai de pêche.

→ Emmenez un(e) de vos camarades au Quai de pêche. De l'ambroisie pour deux → Emmenez un(e) de vos camarades à la Taverne.

→ Emmenez un(e) de vos camarades à la Taverne. Talent naturel → Réalisez la Prophétie « Talent naturel ».

→ Réalisez la Prophétie « Talent naturel ». Esprit ouvert → Atteignez un niveau de Maîtrise des Arcanes égal à 30.

→ Atteignez un niveau de Maîtrise des Arcanes égal à 30. Confident animal → Réalisez le Prophétie « Confident animal ».

→ Réalisez le Prophétie « Confident animal ». Sorcière des abîmes → Franchissez le Tartare.

→ Franchissez le Tartare. Admirez la Championne de la Nuit → Obtenez le premier Honneur du Voile.

→ Obtenez le premier Honneur du Voile. Amie des bête → Apprivoisez tous les Familiers.

→ Apprivoisez tous les Familiers. Rendre à la Terre → Obtenez un total de 10 000 points de Prestige.

→ Obtenez un total de 10 000 points de Prestige. Voix et vanité → Réalisez la Prophétie « Voix et vanité ».

→ Réalisez la Prophétie « Voix et vanité ». Pas si inoffensive que ça → Terrassez une Sœur des Défunts en étant sous l'emprise d'un Maléfice Vespéral adverse.

→ Terrassez une Sœur des Défunts en étant sous l'emprise d'un Maléfice Vespéral adverse. Pitié, ô Lame de la Nuit → Obtenez le deuxième Honneur du Voile.

→ Obtenez le deuxième Honneur du Voile. Arcanes intemporels → Réalisez la Prophétie « Arcanes intemporels ».

→ Réalisez la Prophétie « Arcanes intemporels ». Sorcières des nuages → Franchissez le Sommet.

→ Franchissez le Sommet. Habitants sous-marins → Réalisez le Prophétie « Habitants sous-marins ».

→ Réalisez le Prophétie « Habitants sous-marins ». Hantée par le passé → Réalisez la Prophétie « Hantée par le passé ».

→ Réalisez la Prophétie « Hantée par le passé ». La sentinelle occultée → Réalisez la Prophétie « La sentinelle occultée ».

→ Réalisez la Prophétie « La sentinelle occultée ». Savoir infaillible → Améliorez entièrement tous les Arcanes.

→ Améliorez entièrement tous les Arcanes. Main des Moires → Réalisez un total de 60 Prophéties mineures.

→ Réalisez un total de 60 Prophéties mineures. Bras armé de la Nuit → Réalisez la Prophétie « Bras armé de la Nuit ».

→ Réalisez la Prophétie « Bras armé de la Nuit ». Championne incontestable → Réalisez la Prophétie « Championne incontestable ».

→ Réalisez la Prophétie « Championne incontestable ». Possibilité infinies → Réussissez un total de 20 Épreuves du Chaos.

→ Réussissez un total de 20 Épreuves du Chaos. Maîtresse des bêtes → Améliorez entièrement tous les Familiers.

→ Améliorez entièrement tous les Familiers. La guerre des artistes → Ressuscitez une Sirène à l'aide du Sort « Satellite Obscur ».

→ Ressuscitez une Sirène à l'aide du Sort « Satellite Obscur ». Liens indéfectibles → Forgez un lien avec 10 de vos camarades.

→ Forgez un lien avec 10 de vos camarades. La plus belle pour aller tuer → Revêtez une robe d'Archné et conservez-la jusqu'au combat final.

→ Revêtez une robe d'Archné et conservez-la jusqu'au combat final. Théories du Chaos → Réalisez la Prophétie « Théories du Chaos ».

→ Réalisez la Prophétie « Théories du Chaos ». Porteuse de douleur → Réalisez la Prophétie « Porteuse de douleur ».

→ Réalisez la Prophétie « Porteuse de douleur ». Quand règne le Chaos → Réussissez l'Épreuve « Chaos infernal majeur ».

→ Réussissez l'Épreuve « Chaos infernal majeur ». Né pour gagner → Réalisez la Prophétie « Né pour gagner ».

→ Réalisez la Prophétie « Né pour gagner ». Familiers peu familiers → Modifiez l'apparence de chacun de vos Familiers.

→ Modifiez l'apparence de chacun de vos Familiers. Soie et rancœur → Réalisez la Prophétie « Soie et rancœur ».

→ Réalisez la Prophétie « Soie et rancœur ». Un butin mérité → Obtenez un total de 1 000 Couronnes au cours de défis contre Némésis.

→ Obtenez un total de 1 000 Couronnes au cours de défis contre Némésis. L'éternel rêveur → Réalisez la Prophétie « L'éternel rêveur ».

→ Réalisez la Prophétie « L'éternel rêveur ». Une odyssée de regrets → Réalisez la Prophétie « Une odyssée de regrets ».

→ Réalisez la Prophétie « Une odyssée de regrets ». Valeur sentimentale → Obtenez tous les Souvenirs.

→ Obtenez tous les Souvenirs. Gloire élyséenne → Remportez un duel des Champions.

→ Remportez un duel des Champions. Mort à Cronos → Accomplissez la quête de toujours de la Princesse des Enfers.

→ Accomplissez la quête de toujours de la Princesse des Enfers. Un temps pour tous → Atteignez l'épilogue de l'histoire principale.

→ Atteignez l'épilogue de l'histoire principale. Déesse des Cauchemars → Débloquez tous les autres succès.

Comme la plupart des autres jeux,plus ou moins longue. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % du roguelite de Supergiant Games doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. Ci-dessous, nous vous partageons, d'ailleurs,Afin de débloquer le 100 % d', les joueurs et les joueuses doivent impérativement progresser dans l'histoire principale, et notamment atteindre l'épilogue, mais aussi explorer les différentes régions et effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voiciRappelons, en guise de conclusion, qu', qui est arrivé en version 1.0 le 25 septembre 2025, est disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam et via l'Epic Games Store).