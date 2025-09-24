Hades 2 a t-il la fonctionnalité cross-progression ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 septembre 2025 à 14h41
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Hades 2 dispose de la fonctionnalité cross-progression. Nous vous partageons la réponse.
Hades 2 a t-il la fonctionnalité cross-progression ?
Le deuxième opus de la célèbre franchise de Supergiant Games, Hades 2, est disponible en version 1.0 sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, depuis le 25 septembre 2025. Plusieurs joueurs et joueuses ont déjà découvert les aventures de Mélinoë lors de la phase d'accès anticipé du titre et comptent, désormais, y jouer sur console. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si Hades 2 dispose de la fonctionnalité cross-progression.

Hades 2 possède t-il la fonctionnalité cross-progression ?

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Avant tout, remarquons que la fonctionnalité cross-progression (ou cross-save) permet aux joueurs et aux joueuses d'importer leurs sauvegardes d'une plateforme à une autre et donc de ne pas perdre leur progression lors d'un changement de ce type. Généralement, les jeux disposent de cette fonctionnalité, qui est très appréciée. Dans certains cas, les développeurs mettent la cross-progression à la disposition des joueurs dès le lancement de leur titre ou l'ajoutent, par la suite, via une mise à jour.

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Mais, qu'en est-il pour le roguelite de Supergiant Games ? Hades 2 possède bel et bien la fonctionnalité cross-progression. Cette information a notamment été partagée par le studio de développement, et plus précisément dans une FAQ sur le site officiel. Cela signifie donc que si vous avez joué à Hades 2 sur PC, vous pourrez retrouver votre progression si vous décidez d'acheter la version Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 du roguelite. Et inversement. D'ailleurs, sur Hades 2, la fonctionnalité cross-progression apparaît dans le menu principal.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hades 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store) mais aussi sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le portage sur les deux consoles de Nintendo est une exclusivité temporaire, ce qui laisse entendre qu'Hades 2 pourrait très probablement arriver sur PlayStation et Xbox à l'avenir. Toutefois, rien n'est encore sûr, à l'heure actuelle.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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un fan (invité) Le 24/09/2025 à 18:11

Merci pour cette info'