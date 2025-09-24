Hades 2 a t-il la fonctionnalité cross-progression ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Hades 2 dispose de la fonctionnalité cross-progression. Nous vous partageons la réponse.

Hades 2 possède t-il la fonctionnalité cross-progression ?

Le deuxième opus de la célèbre franchise de Supergiant Games,, est disponible en version 1.0 sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, depuis le 25 septembre 2025. Plusieurs joueurs et joueuses ont déjà découvert les aventures de Mélinoë lors de la phase d'accès anticipé du titre et comptent, désormais, y jouer sur console. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentAvant tout, remarquons que(ou cross-save) permet aux joueurs et aux joueuses d'importer leurs sauvegardes d'une plateforme à une autre et donc de ne pas perdre leur progression lors d'un changement de ce type. Généralement, les jeux disposent de cette fonctionnalité, qui est très appréciée. Dans certains cas, les développeurs mettentà la disposition des joueurs dès le lancement de leur titre ou l'ajoutent, par la suite, via une mise à jour.Mais, qu'en est-il pour le roguelite de Supergiant Games ?. Cette information a notamment été partagée par le studio de développement, et plus précisément dans une FAQ sur le site officiel. Cela signifie donc que si vous avez joué àsur PC, vous pourrez retrouver votre progression si vous décidez d'acheter la version Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 du roguelite. Et inversement. D'ailleurs, sur, la fonctionnalitéapparaît dans le menu principal.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store) mais aussi sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le portage sur les deux consoles de Nintendo est une exclusivité temporaire, ce qui laisse entendre qu'pourrait très probablement arriver sur PlayStation et Xbox à l'avenir. Toutefois, rien n'est encore sûr, à l'heure actuelle.