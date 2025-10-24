Hades 2 apporte des modifications pour sa vraie fin, à la suite du mécontentement des joueurs

Supergiant Games a, récemment, déployé une mise à jour modifiant la vraie fin d'Hades 2, qui ne plaisait pas à la communauté.
Depuis la fin du mois de septembre 2025, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir la version 1.0 du roguelite de Supergiant Games, Hades 2
. Celle-ci propose, notamment, une fin à l'histoire principale, qui n'a malheureusement pas plu à la grande majorité. Supergiant Games tente de rectifier le tir en modifiant certains aspects de la vraie fin d'Hades 2, via une nouvelle mise à jour
.
La vraie fin d'Hades 2 modifiée
En effet, Supergiant Games a entendu les retours plutôt négatifs des joueurs et des joueuses concernant la vraie fin d'Hades 2 et a déjà commencé à travailler dessus
, afin d'apporter des modifications et améliorations. Dans cette optique, le studio de développement a sorti le premier patch post-lancement
d'Hades 2
, qui n'est pas encore tout à fait complet et donc seulement disponible en « avant-première », au moment où nous écrivons ces lignes.
Ainsi, Supergiant Games ajoute de « nouveaux événements menants à la véritable fin
», et après celle-ci. Cela devrait apporter plus de corps à la fin de l'histoire d'Hades 2
. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses peuvent revenir à un moment antérieur afin de « revivre des événements clés, tels que la véritable fin
», grâce à une incantation. En outre, le studio a retravaillé certaines prophéties prédestinées
, notamment celle en lien avec l'épilogue, pour qu'elles se déroulent « plus rapidement qu'auparavant
».
Autant d'éléments qui devraient contenter celles et ceux qui n'ont pas totalement apprécié la vraie fin d'Hades 2
.
Les retours sur la véritable fin d'Hades 2
Peu de temps après le lancement de la version 1.0, de nombreux joueurs et joueuses ont découvert la vraie fin d'Hades 2
et ont, ainsi, donné leur avis à son sujet. Pour beaucoup d'entre eux, qui en ont notamment discuté sur Reddit, celle-ci terminait l'histoire du jeu de façon trop abrupte et était donc trop « rushée ». Cependant, le récent travail fourni par Supermassive Games devrait désormais rendre l'épilogue dudit roguelite plus conséquent.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hades 2
est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam et via l'Epic Games Store).
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