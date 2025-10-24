Hades 2 apporte des modifications pour sa vraie fin, à la suite du mécontentement des joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 octobre 2025 à 12h12
Supergiant Games a, récemment, déployé une mise à jour modifiant la vraie fin d'Hades 2, qui ne plaisait pas à la communauté.
Hades 2 apporte des modifications pour sa vraie fin, à la suite du mécontentement des joueurs
Depuis la fin du mois de septembre 2025, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir la version 1.0 du roguelite de Supergiant Games, Hades 2. Celle-ci propose, notamment, une fin à l'histoire principale, qui n'a malheureusement pas plu à la grande majorité. Supergiant Games tente de rectifier le tir en modifiant certains aspects de la vraie fin d'Hades 2, via une nouvelle mise à jour.

La vraie fin d'Hades 2 modifiée

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En effet, Supergiant Games a entendu les retours plutôt négatifs des joueurs et des joueuses concernant la vraie fin d'Hades 2 et a déjà commencé à travailler dessus, afin d'apporter des modifications et améliorations. Dans cette optique, le studio de développement a sorti le premier patch post-lancement d'Hades 2, qui n'est pas encore tout à fait complet et donc seulement disponible en « avant-première », au moment où nous écrivons ces lignes.

Ainsi, Supergiant Games ajoute de « nouveaux événements menants à la véritable fin », et après celle-ci. Cela devrait apporter plus de corps à la fin de l'histoire d'Hades 2. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses peuvent revenir à un moment antérieur afin de « revivre des événements clés, tels que la véritable fin », grâce à une incantation. En outre, le studio a retravaillé certaines prophéties prédestinées, notamment celle en lien avec l'épilogue, pour qu'elles se déroulent « plus rapidement qu'auparavant ».

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Autant d'éléments qui devraient contenter celles et ceux qui n'ont pas totalement apprécié la vraie fin d'Hades 2.

Les retours sur la véritable fin d'Hades 2

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Peu de temps après le lancement de la version 1.0, de nombreux joueurs et joueuses ont découvert la vraie fin d'Hades 2 et ont, ainsi, donné leur avis à son sujet. Pour beaucoup d'entre eux, qui en ont notamment discuté sur Reddit, celle-ci terminait l'histoire du jeu de façon trop abrupte et était donc trop « rushée ». Cependant, le récent travail fourni par Supermassive Games devrait désormais rendre l'épilogue dudit roguelite plus conséquent.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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