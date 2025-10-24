Hades 2 apporte des modifications pour sa vraie fin, à la suite du mécontentement des joueurs

Hades II est un roguelike d'action développé par Supergiant Games. Disponible sur PC ainsi que Nintendo Switch 1 et 2, il met en scène Melinoë, sœur de Zagreus, affrontant le Titan Chronos. Avec de nouveaux pouvoirs, armes et environnements, il enrichit la formule du premier opus tout en plongeant les joueurs dans une mythologie grecque revisitée et immersive.