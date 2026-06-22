Guild Wars va avoir le droit à son jeu de cartes, Mistbound

La licence Guild Wars va offrir une toute nouvelle expérience avec le jeu de cartes Mistbound.

Si les joueurs et les joueuses étaient ravis d'apprendre qu'un troisième opus Guild Wars était en développement, une nouvelle surprise les attend en cette fin de juin 2026 : un jeu de cartes dans l'univers de Guild Wars, Mistbound, est prévu.

Le jeu de cartes Mistbound dévoilé

En effet, à travers un premier trailer, ArenaNet et NCSoft ont, très récemment, révélé Mistbound, soit un jeu de cartes dérivé de l'univers Guild Wars. Ainsi, le titre est considéré comme un jeu de stratégie de type deckbuilding, qui mettra en scène des personnages issus de la franchise. À l'heure actuelle, Mistbound ne dispose pas encore de date de sortie, mais devrait arriver sur PC ainsi que sur mobile. Le directeur d'ArenaNet, Colin Johanson, a dit quelques mots à propos de Mistbound :

Nous pensions qu'il était temps d'offrir aux fans de Guild Wars une nouvelle façon de jouer ensemble. Inspiré des origines du jeu de cartes de la franchise, Mistbound leur permettra de s'affronter dans une arène PvP compétitive. Ils pourront ainsi retrouver tous les éléments qu'ils aiment, les personnages, les créatures et les sons du monde de Tyrie, dans un jeu de cartes à collectionner.

Des informations complémentaires sur Mistbound, le jeu de cartes Guild Wars

Sur Mistbound, les joueurs et les joueuses pourront incarner un Commandant parmi la sélection donnée (Trahearne, Nika, Ours Blanc le Norn Knut et Anise ont déjà été dévoilés) et devront déplacer leurs cartes sur une grille de 5 x 3 cases. Ces derniers devront les bouger en fonction des mouvements de leur adversaire, et ce, dans le but de battre les cartes adverses ainsi que le commandant du joueur ennemi.

Le concepteur de Mistbound, Baek Hakjun, s'est prononcé à propos dudit jeu de cartes et a notamment déclaré :

Au premier abord, le jeu est accessible. Placer des unités sur le champ de bataille et engager le combat est intuitif, ce qui permet aux nouveaux joueurs d'apprendre rapidement. Mais à mesure que l'on joue, on commence à se concentrer sur l'importance de chaque tour et de chaque décision. Finalement, on découvre la satisfaction de maîtriser et de contrôler l'ensemble du terrain de jeu.

Reste à savoir quand nous pourrons essayer Mistbound, qui devrait débarquer sur PC et mobile.