Dans Guild Wars 3, vous ne sera pas un élu mais un protecteur sur le déclin

Dans un long billet de blog, ArenaNet a partagé de nouveaux détails sur Guild Wars 3, notamment sur une période clé de l'histoire de la Tyrie et sur les protecteurs des terres d'Orr.

Comptant parmi les annonces majeures du Summer Game Fest 2026, Guild Wars 3 n'a pour l'instant eu droit qu'à un bref teaser et à l'annonce d'une bêta au cours de l'automne 2027. Si ce premier retour en Tyrie semble bien loin, les développeurs comptent tenir en haleine la communauté en révélant progressivement les secrets de cet opus.

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De nouvelles précisions ont ainsi été apportées dans un billet des développeurs publié le 23 juillet 2026 sur le site officiel du jeu. Ce dernier présente notamment l'ordre des Vaels.

Une bénédiction qui s'est transformée en une exploitation magique

Les Gardevaels sont des protecteurs qui veillaient sur les terres d'Orr, bien avant les événements de Guild Wars 2. Ceux-ci ont d'ailleurs hérité d'une importante responsabilité. Dévoués aux esprits, ces mortels ont été les premiers humains à pouvoir utiliser la magie. Or, ce pouvoir était jusque-là uniquement réservé aux dieux et aux êtres ancestraux. L'ordre des Vaels devint alors la toute première guilde des terres d'Orr et ses membres s'installèrent dans la partie orientale du bassin de Tughra.

Les humains en question ont reçu des déesses humaines Melandru et Dwayna la capacité de créer et de raffiner des signets. Au fil du temps, les signets sont devenus l'une des forces majeures façonnant la Tyrie à cette époque.

Mais plus le nombre de personnes capables de créer ces sceaux augmentait, plus la magie était utilisée à mauvais escient. Parmi ces êtres avides de pouvoir et de richesse figurent les Maîtres-Bâtisseurs, « une guilde d'industrialistes pour qui les terres magiques n'existent que pour être exploitées ».

Portez la bannière des Gardevaels dans Guild Wars 3

Dans Guild Wars 3, vous devrez donc aider les Gardevaels à retrouver leur grandeur, alors que ceux-ci sont marginalisés car ils refusent les changements qui les entourent. Pour cela, vous devrez « faire bon usage de votre arsenal de signets magiques et approfondir vos relations avec des esprits comme votre animage ». Mais cela sera fait en connaissant le funeste destin d'Orr, car si ce nouveau titre montre la région à l'apogée de sa prospérité magique, elle n'élimine pas ce qui se passe dans Guild Wars 2.

Le troisième opus de la franchise Guild Wars n'a pas encore de date de sortie, mais il sera disponible sur PlayStation 5 et PC.