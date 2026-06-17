Guild Wars 3 n'aura pas de frais d'abonnement et ne sera pas pay-to-win

ArenaNet a, récemment, apporté de plus amples informations concernant le modèle économique de Guild Wars 3.

C'est, pour rappel, lors du Summer Game Fest qu'ArenaNet a fait l'annonce tant attendue par les fans de la licence Guild Wars : Guild Wars 3 est en cours de développement et arrivera plus tard. Il y a peu de temps, ArenaNet a partagé de plus amples détails concernant le système économique de Guild Wars 3, qui ne proposera pas de frais d'abonnement et ne sera pas un pay-to-win.

Pas de frais d'abonnement au programme pour Guild Wars 3

C'est dans un récent article sur le site officiel du jeu, qui a été relayé sur Twitter X, que Colin Johanson, le directeur d'ArenaNet, a spécifié le modèle économique de Guilds Wars 3. Ainsi, Colin Johanson affirme que Guild Wars 3 ne proposera pas de frais d'abonnement « via un passe de combat » ou encore de « frais mensuels ». Le directeur précise ainsi que le MMO est un « jeu buy-to-play », soit qui ne nécessite qu'un achat initial :

À sa sortie, Guild Wars 3 sera également un jeu « buy-to-play », c'est-à-dire qui ne nécessitera qu'un achat initial. Il n'y aura aucun frais d'abonnement. Quand nous affirmons que Guild Wars 3 n'aura aucun frais d'abonnement, nous le pensons vraiment. Il n'y a aucun frais mensuel ni de frais d'abonnement via un passe de combat. Il vous suffira d'acheter le jeu, et vous pourrez y jouer quand bon vous semble. Si notre jeu vous plaît et que nous gagnons votre confiance en vous proposant une expérience satisfaisante, vous pourrez acheter nos extensions ou d'autres éléments si vous pensez que ce nouvel investissement en vaut la chandelle.

Colin Johanson apporte des explications à propos de cette décision en déclarant que ce modèle donne le contrôle aux joueurs : « Ce modèle est important parce qu'il donne le contrôle aux joueurs. Nous souhaitons que les joueurs investissent du temps dans notre jeu par choix, pas parce qu'ils veulent rentabiliser une dépense ».

When we set out to build Guild Wars 3, We started with the core philosophy that defines how we have built games at ArenaNet over the last 21 years. We identify player problems and we ask: how can we solve them? Colin breaks it down in our blog: https://t.co/4CeuuBO5PE pic.twitter.com/TjkHKfBHoh — PlayGuildWars3 (@PlayGuildWars3) June 16, 2026

Guild Wars 3 n'est pas pay-to-win

Dans ce même article, le directeur d'ArenaNet précise également que Guild Wars 3 n'est pas un jeu pay-to-win. Bien que les joueurs et les joueuses pourront « acheter des objets qui leur offrent une identité visuelle distincte ou d'autres moyens de s'exprimer », ces éléments ne permettront pas d'avoir un avantage déloyal envers celles et ceux qui ne passeront pas par la case achat : « Mais nous considérons qu'aucun joueur de Guild Wars ne devrait pouvoir payer pour gagner un avantage injuste par rapport aux joueurs qui investissent leur temps ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que Guild Wars 3 doit arriver sur PC ainsi que sur PS5, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée. En revanche, une bêta est prévue pour l'année 2027.