Guild Wars 3 révélé lors du Summer Game Fest

ArenaNet a dévoilé Guild Wars 3 au cours du Summer Game Fest 2026, tout en annonçant une bêta.

Quelques jours avant le Summer Game Fest 2026, ArenaNet avait teasé, sur Twitter/X, une annonce concernant la licence Guild Wars. Comme de nombreux joueurs et joueuses l'espéraient, ArenaNet a annoncé Guild Wars 3 au cours de l'événement.

Une première vidéo pour Guild Wars 3

En effet, durant le Summer Game Fest de cette année 2026, ArenaNet a révélé Guild Wars 3 avec un tout premier trailer, dont la durée dépasse légèrement une minute. Au moment où nous écrivons ces lignes, le studio de développement n'a pas partagé de date, ni même de fenêtre de sortie, mais a tout de même indiqué que ce nouvel opus sortira sur PC (via Steam) ainsi que sur PS5. Les joueurs et les joueuses qui le souhaitent peuvent, d'ailleurs, déjà l'ajouter à leur liste de souhaits.

D'après les informations partagées, Guild Wars 3 nous proposera une histoire se déroulant « plus d'un millénaire avant les événements du premier jeu » et prend place dans le monde d'Orr en Tyrie. Sur le titre, les joueurs et les joueuses incarneront des gardevaels, soit des « membres d'une guilde d'aventuriers ayant juré de préserver et protéger les esprits de la nature ainsi que les terres d'Orr ». À propos de ce nouvel opus, Colin Johanson, le directeur du jeu de Guild Wars 3, a déclaré :

Guild Wars 3 ne marque pas seulement une nouvelle ère pour ArenaNet et Guild Wars, mais également pour tous les MMORPG. Des millions de joueurs de MMORPG du monde entier attendent de nouvelles expériences plus modernes, et c'est une opportunité incroyable que de répondre à cette demande. Avec Guild Wars 3, nous avons l'intention de faire progresser le genre du MMORPG en créant un monde virtuel crédible, satisfaisant, réactif et innovant. Nous voulons également respecter le temps des joueurs et leur offrir un espace positif et propice à la coopération, où ils pourront bâtir une communauté et raconter de nouvelles histoires dans notre univers.

Une bêta en 2027 pour Guild Wars 3

À la fin de ladite vidéo, ArenaNet indique qu'une bêta aura lieu au cours de l'automne 2027 pour Guild Wars 3. Un rendez-vous qui est lointain, bien qu'il soit déjà possible de s'y inscrire pour avoir une chance d'y participer. Là encore, ArenaNet n'a pas révélé de plus amples détails concernant la bêta à venir pour Guild Wars 3.

Rappelons, en guise de conclusion, que Guild Wars 3 est attendu sur PC ainsi que sur PS5. Aucune date de sortie n'a été partagée, pour le moment.