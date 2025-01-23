Les 15 jeux les plus attendus de la rédaction en 2025

L'année 2025 est là, avec ses jeux qui arriveront, lesquels seront très nombreux. Nous vous proposons une liste des jeux les plus attendus cette année par la rédaction de GAMEWAVE, pour potentiellement agrandir votre liste de souhaits.

Les jeux les plus attendus de 2025 de GAMEWAVE

Kingdom Come: Deliverance 2

Date de sortie → 4 février 2025

→ 4 février 2025 Plateforme → PC, PS5 et Xbox Series

Two Point Museum

Date de sortie → 4 mars 2025

→ 4 mars 2025 Plateforme → PC, PS5, Xbox Series

Split Fiction

Date de sortie → 6 mars 2025

→ 6 mars 2025 Plateforme → PC, PS5, Xbox Series

Assassin's Creed Shadows

Date de sortie → 20 mars 2025

→ 20 mars 2025 Plateforme → PC, PS5 et Xbox Series







Tales of the Shire

Date de sortie → 25 mars 2025

→ 25 mars 2025 Plateforme → PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch

The Alters

Date de sortie → 1er trimestre 2025

→ 1er trimestre 2025 Plateforme → PC, PS5 et Xbox Series

Dune: Awakening

Date de sortie → Début 2025

→ Début 2025 Plateforme → PC, PlayStation et Xbox

Grand Theft Auto 6

Date de sortie → Automne 2025

→ Automne 2025 Plateforme → PS5 et Xbox Series

Ghost of Yotei

Date de sortie → 2025

→ 2025 Plateforme → PS5

Little Nightmares III

Date de sortie → 2025

→ 2025 Plateforme → PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

Fable

Date de sortie → 2025

→ 2025 Plateforme → PC et Xbox Series







Elden Ring: Nightreign

Date de sortie → 2025

→ 2025 Plateforme → PC, PlayStation et Xbox







Ratatan

Date de sortie → 2025

→ 2025 Plateforme → PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

2XKO

Date de sortie → 2025

→ 2025 Plateforme → PC

Light no Fire

Date de sortie → 2025

→ 2025 Plateforme → PC

À l'instar de ces dernières années,, et peut-être même encore plus intense compte tenu des nombreuses licences qui vont revenir (Assassin's Creed, GTA, Mafia, Bordelands, Fable...).Nous sommes nombreux à attendre tel ou tel jeu, et nous vous proposons donc une sélection des jeux qui sont le plus attendus au sein de la rédaction de GAMEWAVE, que ce soit par un ou plusieurs rédacteurs. Il y a évidemment de grands classiques, mais également des productions moins connues du grand public. De quoi, potentiellement, agrandir votre liste de souhaits...Avant d'entrer dans les détails,, ou qu'elle a de forte chance de se produire. Les remakes et les DLC n'y figurent pas.Suite de Kingdom Come: Deliverance sorti en 2018, nous retrouvons Henry pour une nouvelle histoire, toute aussi passionnante, dans un monde plus vaste et un gameplay amélioré. Le tout semble encore plus joli, comme l'ont montré les nombreuses vidéos mises en ligne.Mélange de simulation et de jeu de gestion, la série des Two Point vous invite à gérer votre propre musée. Aménagez votre structure, imaginez des expositions captivantes pour attirer le public mais vivez également une vie d'archéologue. Explorez le monde de Two-Point Museum pour trouver de fabuleux trésors, des squelettes de dinosaures ou des reliques préhistoriques, mais n'oubliez pas de surveiller vos visiteurs entre deux voyages.Développé par Hazelight Studios, à qui nous devons notamment le très fameux et très bon It Takes Two, Split Fiction proposera une aventure coopérative, qui s'annonce des plus enthousiasmantes. Les joueurs et les joueuses y incarneront Mio et Zoé, qui sont toutes les deux écrivaines et qui se retrouveront plongées dans leurs propres œuvres (science-fiction et fantastique).En dépit des multiples reports, Assassin's Creed Shadows reste très attendu. Le titre décidera probablement du futur d'Ubisoft, mais le fait de nous faire voyager au Japon promet une aventure originale, riche en combat dans un environnement magnifique. Espérons un jeu à la hauteur de nos attentes.Annoncé au mois de septembre 2023, Le Seigneur des Anneaux : Tales of the Shire, qui est développé par Weta Workshop et édité par Private Division, permettra aux joueurs et aux joueuses de mener « une vie confortable de Hobbit ». De quoi enthousiasmer les amateurs et amatrices de « cozy games » et jeux de simulation.Développé ainsi qu'édité par 11 bit studios, The Alters est décrit comme un jeu de science-fiction, mêlant des mécaniques de survie et de construction. Les joueurs et les joueuses y incarnent Jan Dolski, qui se retrouve seul sur une planète lointaine. Pour s'en sortir, il devra compter sur les autres versions de lui même, soient les Alters.MMO dans l'univers de Dune, le pitch fait rêver. Le développeur, en revanche, nous demande de rester plus prudent étant donné qu'il s'agit de Funcom, mais nous avant en tout cas hâte de découvrir ce jeu de survie en monde ouvert qui nous placera sur Arrakis, et ses innombrables dangers.Évidemment, comment aurions-nous pu passer à côté du jeu le plus attendu de tous les temps. GTA 6 attire tout le monde à la rédaction et saura trouver son public. Sa sortie s'annonce d'ailleurs comme un événement mondial.Après l'excellent Ghost of Tsushima, Sucker Punch Productions prolonge sa licence avec Ghost of Yotei. Catégorisé comme un jeu d'action en monde ouvert, ce nouveau titre, dont l'histoire se déroule trois cents ans après les événements de Ghost of Tsushima et prend place au mont Yotei, met en scène une protagoniste, à savoir Atsu.Développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco, Little Nightmares III nous mettra dans la peau de nouveaux personnages, à savoir Low et Alone, qui sont perdus dans la Spirale et devront collaborer pour échapper de ce monde aussi dangereux que terrifiant.Annoncé en 2020, de retour en 2023 avec une belle bande-annonce, Fable pourrait être l'une des sortie les plus importantes de l'année, tant les premiers jeux de la licence étaient en avance sur leur époque. Nous avons hâte d'en savoir plus.Étant donné le succès mondial d'Elden Ring, il n'était pas si surprenant de voir que FromSoftware va proposer une nouvelle expérience vidéoludique plongée dans cet univers avec Elden Ring: Nightreign. Sur le titre jouable aussi bien en solo qu'à trois, les joueurs et les joueuses devront affronter de nombreux créatures mais aussi des boss aussi féroces que redoutables, à la nuit tombée.Suite spirituelle des excellents jeux Patapon, Ratatan n'aurait pas vu le jour sans une campagne Kickstarter très suivie. Mêlant action, jeu de rythme et roguelike, ce titre propose une aventure musicale et haute en couleurs dans un monde tout en 2D où, pour venir à bout des dangers sur leur route, les Ratatans devront avoir le sens du rythme.Après le MOBA et l'Autochess, l'univers de League of Legends va être décliné sous forme de jeu de combat avec 2XKO. Dans la directe lignée de titres comme Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear Strive ou encore Marvel VS Capcom, le titre propose des combats nerveux en 2D avec un twist : des affrontements à 2 contre 2.Annoncé fin 2023, ce jeu est le nouveau projet de Hello Games, a qui nous devant l'excellent No Man's Sky. Encore plus ambitieux, il nous plongera sur une planète de type fantaisie, de la taille de la terre, pour l'explorer, construire et survivre, le tout en multijoueur sans aucune limite.Une belle liste, à laquelle il faut rajouter d'autres jeux qui trouveront leur sortie en 2025, et de potentiels lancements surprises. Il n'est pas non plus impossible que certains titres figurant dans la liste soient, finalement, reportés comme ce fut le cas l'an dernier, où nous retrouvions déjà, par exemple, Tales of the Shire ou encore Little Nightmares III. Dans tous les cas, l'année 2025 promet d'être très intéressante.