Le report de GTA 6 fait chuter le cours de Take-Two en Bourse

Les développeurs de GTA 6 seraient furieux face aux leaks, et épuisés d'en chercher la source

Rockstar traverse l'une de ses plus grosses crise. Alors que la présentation officielle de Grand Theft Auto 6 approche, les dernières fuites provoquent la colère et l'épuisement des développeurs. Le studio mobilise toutes ses ressources pour démasquer le coupable sans pour autant repousser les annonces prévues à la fin de la semaine.