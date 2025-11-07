Le report de GTA 6 fait chuter le cours de Take-Two en Bourse

Alors que Rockstar Games a repoussé la sortie de GTA 6 à novembre 2026, le cours de l'action Take-Two Interactive a plongé de près de 10 % en quelques minutes à la suite de l'annonce.
C'est un nouvel épisode dans le développement mouvementé de Grand Theft Auto VI
. Le très attendu jeu de Rockstar Games, initialement prévu pour mai 2026, a été repoussé au 19 novembre 2026
. Une annonce qui a immédiatement provoqué une réaction en chaîne sur les marchés financiers, entraînant une chute brutale du titre Take-Two Interactive.
Une baisse de près de 10 % après l'annonce du report
Quelques minutes seulement après la confirmation du report par Rockstar sur ses réseaux sociaux, le cours de Take-Two a dévissé. Selon les données du NASDAQ
, l'action est passée de 252,40 $ à 219,87 $ à 16h06 (heure de l'Est), soit une chute de près de 10 % en à peine une minute
. L'annonce est survenue juste après la clôture des marchés, amplifiant l'effet de surprise sur les investisseurs.
Depuis, le titre s'est légèrement redressé, atteignant 236,60 $ au moment de la rédaction de ces lignes, mais reste en baisse de près de 6 % par rapport à la veille. En l'espace d'un mois, Take-Two a perdu environ 30 $ par action depuis son pic de 262,29 $ atteint le 20 octobre
. Une dégringolade qui illustre la nervosité des marchés face à un nouveau report du jeu le plus attendu de la décennie.
Ce report permet malgré tout au titre de rester dans le même exercice fiscal, un détail important pour les investisseurs. Zelnick s'est d'ailleurs montré optimiste, évoquant un « excellent créneau de sortie » et saluant la quête de perfection des équipes de Rockstar.
Un mastodonte toujours attendu pour fin 2026
Malgré ce revers, Grand Theft Auto 6 reste l'un des jeux les plus attendus de 2026
. Se déroulant à Vice City, métropole inspirée de Miami, le titre suivra les aventures criminelles de Jason Duval et Lucia Caminos
.
Prévu sur PlayStation 5 et Xbox Series, le jeu bénéficie d'une attente colossale après le succès planétaire de GTA 5, qui s'est écoulé à plus de 210 millions d'exemplaires depuis sa sortie. Rockstar a promis de livrer un blockbuster ambitieux, à la hauteur de son héritage. C'est d'ailleurs la raison de ce report, laisser du temps pour garantir à la communauté une expérience parfaite.
En attendant, les investisseurs devront composer avec la volatilité du marché, tandis que les joueurs espèrent que ce délai supplémentaire permettra au studio d'offrir un jeu à la hauteur des attentes monumentales qui l'entourent. Rendez-vous donc le 19 novembre pour la sortie de GTA 6.
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