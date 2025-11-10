GTA 6 serait déjà « content ready » : pourquoi Rockstar prend encore son temps ?

GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia ne sera pas obligatoire, vos choix changeront tout

Depuis le premier trailer de GTA 6, tout le monde pensait incarner un couple fusionnel. Pourtant, les récentes révélations de Rockstar bousculent nos certitudes. La romance entre Jason et Lucia ne sera pas imposée par le scénario, mais dépendra entièrement de vos actions et de votre investissement.