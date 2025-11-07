GTA 6 : Pour certains, il faudra attendre 2027, voire 2028 pour y jouer

Après le report de Grand Theft Auto 6 à novembre 2026, les joueurs PC commencent à perdre espoir. Rockstar n'a toujours rien annoncé sur cette version, et les précédents laissent craindre une attente de plusieurs années.

Un report qui éloigne encore la version PC

À lire également Le report de GTA 6 fait chuter le cours de Take-Two en Bourse

Une stratégie commerciale assumée

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Les joueurs PC vont devoir s'armer de patience. Alors que, une question brûle toutes les lèvres :? Pour l'instant, Rockstar Games garde le silence, et tout indique que l'attente pourrait être très longue.Prévu initialement pour mai 2026,. Mais dans le communiqué officiel, aucune mention n'a été faite d'une sortie sur PC. Pire encore, Rockstar n'a jamais évoqué cette version depuis l'annonce du développement du jeu en 2022.Les précédents titres du studio donnent peu d'espoir à court terme. Red Dead Redemption 2 avait attendu plus d'un an entre sa sortie sur consoles en octobre 2018 et son arrivée sur PC en novembre 2019. Quant à GTA 5, les joueurs avaient dû patienter 19 mois, entre septembre 2013 et avril 2015, avant de pouvoir fouler Los Santos sur ordinateur.Si Rockstar suit le même schéma,Pourquoi un tel délai ?. L'éditeur maximise ainsi ses ventes en profitant du lancement sur console avant d'ouvrir les portes au PC, où GTA Online continue de figurer parmi les jeux les plus populaires sur Steam.De plus, il est bien plus difficile de développer un jeu sur PC, où les configurations sont très différentes, alors que sur console il n'existe que la PlayStation 5 et la Xbox Series. Rockstar souhaite donc se pencher sur consoles, pour s'assurer de la stabilité de son jeu, avant de se concentrer sur une version plus complexe.Les jeux Rockstar ont toujours bénéficié d'une attention méticuleuse,. Les coûts de production, déjà estimés à plusieurs centaines de millions de dollars, ont explosé ces dernières années. Certains observateurs estiment d'ailleurs que, mais rien ne permet de le confirmer., afin de peaufiner les optimisations techniques et garantir une stabilité à la hauteur des standards du studio.En attendant, le rendez-vous est donné pour le 19 novembre 2026, uniquement sur PS5 et Xbox Series.