GTA 6 : Pour certains, il faudra attendre 2027, voire 2028 pour y jouer

Après le report de Grand Theft Auto 6 à novembre 2026, les joueurs PC commencent à perdre espoir. Rockstar n'a toujours rien annoncé sur cette version, et les précédents laissent craindre une attente de plusieurs années.
Les joueurs PC vont devoir s'armer de patience. Alors que Take-Two Interactive a repoussé la sortie de Grand Theft Auto 6 à novembre 2026
, une question brûle toutes les lèvres : quand arrivera la version PC
? Pour l'instant, Rockstar Games garde le silence, et tout indique que l'attente pourrait être très longue.
Un report qui éloigne encore la version PC
Prévu initialement pour mai 2026, GTA 6 sortira finalement sur PS5 et Xbox Series le 19 novembre 2026
. Mais dans le communiqué officiel, aucune mention n'a été faite d'une sortie sur PC. Pire encore, Rockstar n'a jamais évoqué cette version depuis l'annonce du développement du jeu en 2022.
Les précédents titres du studio donnent peu d'espoir à court terme. Red Dead Redemption 2 avait attendu plus d'un an entre sa sortie sur consoles en octobre 2018 et son arrivée sur PC en novembre 2019. Quant à GTA 5, les joueurs avaient dû patienter 19 mois, entre septembre 2013 et avril 2015, avant de pouvoir fouler Los Santos sur ordinateur.
Si Rockstar suit le même schéma, la version PC de GTA 6 pourrait ne pas voir le jour avant 2028
.
Une stratégie commerciale assumée
Pourquoi un tel délai ? Tout simplement parce que Rockstar sait qu'une partie des joueurs finira par acheter le jeu deux fois
. L'éditeur maximise ainsi ses ventes en profitant du lancement sur console avant d'ouvrir les portes au PC, où GTA Online continue de figurer parmi les jeux les plus populaires sur Steam.
De plus, il est bien plus difficile de développer un jeu sur PC, où les configurations sont très différentes, alors que sur console il n'existe que la PlayStation 5 et la Xbox Series. Rockstar souhaite donc se pencher sur consoles, pour s'assurer de la stabilité de son jeu, avant de se concentrer sur une version plus complexe.
Les jeux Rockstar ont toujours bénéficié d'une attention méticuleuse, et GTA 6 ne fait pas exception
. Les coûts de production, déjà estimés à plusieurs centaines de millions de dollars, ont explosé ces dernières années. Certains observateurs estiment d'ailleurs que le studio pourrait préparer une sortie PC rapprochée
, mais rien ne permet de le confirmer. Le scénario le plus probable reste donc une sortie décalée, en 2027 a minima, et potentiellement en 2028
, afin de peaufiner les optimisations techniques et garantir une stabilité à la hauteur des standards du studio.
En attendant, le rendez-vous est donné pour le 19 novembre 2026, uniquement sur PS5 et Xbox Series.
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