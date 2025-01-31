GTA 6 n'atteindrait pas 60 FPS sur consoles

Selon un ancien développeur de Rockstar, GTA 6 pourrait ne pas atteindre les 60 FPS sur consoles, lors de sa sortie.
Alors que Grand Theft Auto 6
est l'un des jeux les plus attendus de la décennie, des doutes émergent quant à ses performances sur consoles. Selon un ancien animateur de Rockstar Games, le jeu pourrait être limité à 30 FPS sur PS5 et Xbox Series X/S à l'occasion de son lancement, ce qui créerait une énorme frustration
.
Un 60 FPS difficile à atteindre sur consoles actuelles
Mike York, ancien animateur chez Rockstar Games ayant travaillé sur GTA 5
et Red Dead Redemption 2
, s'est exprimé sur les performances possibles de GTA 6 lors d'une interview avec Kiwi Talkz
(désormais privée, via GamesRadar
). Selon lui, le jeu visera plutôt un 30 FPS stable plutôt qu'un 60 FPS natif sur consoles
.
Je ne sais pas s'ils pourront atteindre les 60 FPS. Je ne pense pas. Ils viseront plutôt un 30 FPS verrouillé, c'est-à-dire qu'il ne descendra jamais en dessous de cette valeur. Ils vont optimiser autant que possible, mais il faudra attendre la version PC pour voir du 60 FPS bien optimisé.
L'intéressé explique que si Rockstar souhaite atteindre 60 FPS sur console, le studio devra probablement utiliser des technologies comme l'upscaling IA ou des générateurs d'images similaires à ce que propose PlayStation avec son FSR.
« À moins qu'un upscaler IA vienne booster les performances, je ne pense pas que le jeu atteindra les 60 FPS sur une PS5 de base. Peut-être sur une PS5 Pro, mais même là, j'ai des doutes.
»
Rockstar priorisera la qualité du jeu avant le framerate
Bien que Mike York ne travaille plus chez Rockstar depuis 2017, il est convaincu que le studio privilégiera avant tout l'ambition et la qualité du jeu, quitte à optimiser les performances plus tard.
Ils vont exploiter chaque ressource possible pour rendre le jeu incroyable à 30 FPS, puis ils optimiseront pour le 60 FPS plus tard.
Ce ne serait pas une première pour Rockstar : à son lancement sur PS3 et Xbox 360, GTA 5 peinait déjà à maintenir 30 FPS
, avant d'offrir des performances plus fluides sur PS4, Xbox One et PC.
Aucune date de sortie officielle n'a encore été annoncée, mais une chose est sûre : Rockstar mettra tout en œuvre pour livrer l'expérience la plus impressionnante possible, quitte à attendre avant d'atteindre un 60 FPS fluide sur toutes les plateformes. Espérons que le studio nous dévoile une date de sortie assez vite, avec une nouvelle bande-annonce.
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