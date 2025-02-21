« GTA 6 est le roi », l'ancien président de Blizzard affirme que tous les jeux éviteront sa sortie

Selon l'ancien président de Blizzard, la sortie de GTA 6 est tellement crainte que de nombreux jeux vont repousser leur sortie après l'annonce de la date.

Un phénomène unique dans l'industrie

GTA 6 est le roi. Ils ne se soucient pas de qui annonce quoi. Tout le monde déplacera son jeu dès qu'ils annonceront une date de sortie. C'est le seul jeu qui a ce pouvoir aujourd'hui.

GTA6 is the king. They don't care who announces what. Everyone will move their release out of the way whenever they announce the ship date for GTA6.



It is really the only game that has the power to do this today. https://t.co/GVYyxi7xRY — Mike Ybarra 🫡 (@Qwik) February 13, 2025







Un risque pour les jeux lancés trop près de GTA 6

, Mike Ybarra, ancien président de Blizzard Entertainment, estime que Rockstar Games a le luxe absolu de choisir sa date de sortie sans se soucier des autres éditeurs. Selon lui,Les éditeurs ajustent souvent leurs calendriers pour éviter la concurrence avec les plus gros titres,En réponse à un article d'IGN spéculant sur l'impact de GTA 6 sur la sortie de Borderlands 4 (prévue pour le 23 septembre 2025), il a déclaré que « GTA 6 est le roi ».Il ajoute que même Take-Two, la maison mère de Rockstar, n'a pas le contrôle total sur le studio, ce qui lui donne une liberté totale pour choisir son moment sans pression extérieure.dernières années.« Borderlands 4 n'a aucune importance. Rockstar n'est contrôlé par personne, même pas par son éditeur. »Mike Ybarra ne mâche pas ses mots en expliquant que. Même Borderlands, qui sera « mort » s'il ne sort pas « six mois avant ou six mois après » GTA 6.Les déclarations de Mike Ybarra mettent en lumière l'énorme influence de Rockstar Games et l'impact que GTA 6 aura sur l'ensemble du marché. En plus des joueurs,, pour que tout le monde puisse s'organiser au mieux.