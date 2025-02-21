« GTA 6 est le roi », l'ancien président de Blizzard affirme que tous les jeux éviteront sa sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 février 2025 à 12h39
Selon l'ancien président de Blizzard, la sortie de GTA 6 est tellement crainte que de nombreux jeux vont repousser leur sortie après l'annonce de la date.
« GTA 6 est le roi », l'ancien président de Blizzard affirme que tous les jeux éviteront sa sortie
Alors que GTA 6 est toujours attendu pour l'automne 2025, Mike Ybarra, ancien président de Blizzard Entertainment, estime que Rockstar Games a le luxe absolu de choisir sa date de sortie sans se soucier des autres éditeurs. Selon lui, tous les autres jeux repousseront leur lancement pour éviter d'être éclipsés par le mastodonte du jeu vidéo.

Un phénomène unique dans l'industrie

Les éditeurs ajustent souvent leurs calendriers pour éviter la concurrence avec les plus gros titres, mais Mike Ybarra affirme que Rockstar n'a absolument pas à se préoccuper de ça.

En réponse à un article d'IGN spéculant sur l'impact de GTA 6 sur la sortie de Borderlands 4 (prévue pour le 23 septembre 2025), il a déclaré que « GTA 6 est le roi ».
GTA 6 est le roi. Ils ne se soucient pas de qui annonce quoi. Tout le monde déplacera son jeu dès qu'ils annonceront une date de sortie. C'est le seul jeu qui a ce pouvoir aujourd'hui.
Il ajoute que même Take-Two, la maison mère de Rockstar, n'a pas le contrôle total sur le studio, ce qui lui donne une liberté totale pour choisir son moment sans pression extérieure.
dernières années.
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« Borderlands 4 n'a aucune importance. Rockstar n'est contrôlé par personne, même pas par son éditeur. »

Un risque pour les jeux lancés trop près de GTA 6

Mike Ybarra ne mâche pas ses mots en expliquant que tout jeu sortant à moins de six mois de GTA 6 est condamné. Même Borderlands, qui sera « mort » s'il ne sort pas « six mois avant ou six mois après » GTA 6.

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Les déclarations de Mike Ybarra mettent en lumière l'énorme influence de Rockstar Games et l'impact que GTA 6 aura sur l'ensemble du marché. En plus des joueurs, c'est donc toute l'industrie qui attend impatiemment que Rockstar lève le voile sur la date de GTA 6, pour que tout le monde puisse s'organiser au mieux.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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