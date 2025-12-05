GTA 6 détrôné : découvrez quel jeu inattendu a été le plus recherché sur Google en 2025

Alors que l'année 2025 se termine, Google dévoile son classement des jeux les plus recherchés. Contre toute attente, le très attendu GTA 6 n'occupe pas la première place, devancé par un shooter qui a captivé les joueurs du monde entier. Découvrez le palmarès complet et surprenant.
L'heure des bilans a sonné. Tandis que les rétrospectives musicales comme sur Spotify ou alors le récap Twitch envahissent réseaux sociaux, le monde du jeu vidéo n'est pas en reste. Google vient de publier son traditionnel « Year in Search »
, cataloguant les termes les plus populaires de 2025. Si l'on s'attendait à une domination sans partage de Grand Theft Auto VI
, la réalité est tout autre et révèle un paysage vidéoludique bien plus complexe.
Un classement qui déjoue tous les pronostics
Malgré ses multiples reports, ses vidéos virales générées par IA et une bande-annonce qui a paralysé internet, GTA 6 n'est pas le jeu le plus recherché de l'année
. La couronne revient à une surprise de taille : ARC Raiders
. Ce shooter d'extraction a connu une sortie fulgurante, battant record après record de joueurs simultanés sur Steam et s'imposant comme le véritable phénomène de 2025. D'ailleurs, un peu plus d'un mois après sa sortie, la popularité est toujours aussi forte, signe qu'il s'agit d'un jeu qui compte cette année.
Le top 10 des jeux les plus recherchés en 2025
Grâce aux données partagées par Google nous pouvons avoir un classement des jeux les plus recherchés cette année, et voici la liste complète :
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Strands
- Split Fiction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Path of Exile 2
- Grand Theft Auto 6
- Pokémon Legends: Z-A
- Minecraft
- Roblox
Analyse d'un palmarès inattendu
Certains noms de cette liste sont peu surprenants. Minecraft, Roblox et Pokémon continuent de régner en maîtres
, prouvant leur incroyable longévité et leur capacité à capter l'attention de toutes les générations de joueurs. Cependant, la troisième place occupée par Strands pourrait en étonner plus d'un. Il ne s'agit pas d'un prétendant au titre de jeu de l'année, mais d'un jeu de mots en ligne publié par le New York Times, signe de la popularité grandissante des jeux casual de ce type, à l'image de Cémantix et Pédantix.
Évidemment, le candidat au GOTY, Clair Obscur: Expedition 33 y figure, tout comme Path of Exile 2 et Split Fiction, deux autres immenses succès, sans oublier Battlefield 6, qui signe un retour tonitruant.
GTA 6 sortira le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series. ARC Raiders, quant à lui, est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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commentaire (1)
C'est vraiment surprenant, pour le coup...