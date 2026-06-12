Ce personnage de Red Dead Redemption 2 sera présent dans GTA 6

Alors que le silence de Rockstar Games inquiète certains joueurs, une nouvelle information concernant Grand Theft Auto 6 vient d'arriver sur la Toile. Jim Santangeli, l'acteur incarnant le cuisinier Pearson dans Red Dead Redemption 2, a confirmé qu'il ferait une apparition dans le très attendu prochain opus du studio.

Toujours prévu pour la fin de l'année, Grand Theft Auto VI reste malgré tout très discret. En l'absence de communication officielle, qui ne devrait toutefois pas tarder, les joueurs se contentent d'informations qui émanent de bruit de couloir, ou directement depuis un membre de l'équipe. Cette fois, cela nous vient directement d'un comédien bien connu des amateurs des productions Rockstar Games.

Un visage familier de retour chez Rockstar

Jim Santangeli, célèbre pour avoir prêté ses traits et sa voix au cuisinier Simon Pearson dans Red Dead Redemption 2, a récemment pris la parole lors d'une diffusion en direct sur TikTok (via Reddit). Le comédien n'a pas pu s'empêcher de partager une anecdote croustillante concernant sa carrière actuelle et ses projets en cours.

J'ai fait des trucs plutôt sympas dans GTA 6, mais c'est vraiment une toute petite apparition.

L'acteur a rapidement modéré ses propos après cette première révélation, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un rôle mineur. Cette retenue soudaine s'explique très probablement par les stricts accords de confidentialité imposés par Take-Two Interactive et Rockstar Games à tous leurs collaborateurs.

Il est possible qu'il fasse une apparition symbolique dans une chaîne de restaurant, qui pourrait porter le nom de son personnage dans Red Dead Redemption 2, par exemple.

















Une habitude bien ancrée au sein du studio

Si la plupart des joueurs associent Jim Santangeli à Red Dead Redemption 2, il est intéressant de noter que Grand Theft Auto 6 marquera sa troisième collaboration officielle avec le studio étoilé. En effet, au tout début de sa carrière en 2008, l'acteur avait déjà enregistré des voix additionnelles pour des PNJ se promenant dans Liberty City pour Grand Theft Auto 4. Étant donné l'ampleur annoncée du prochain opus, qui devrait comporter des centaines de milliers de lignes de dialogue inédites, il est fort probable qu'il reprenne un rôle similaire d'habitant vaquant à ses occupations.

Cette fidélité envers les comédiens de doublage est une véritable marque de fabrique historique chez Rockstar Games. De nombreux talents ont déjà travaillé sur plusieurs franchises phares du développeur au fil des années. Shawn Fonteno, par exemple, a incarné un membre de gang dans Grand Theft Auto San Andreas avant de devenir l'inoubliable Franklin dans Grand Theft Auto 5. De la même manière, Ned Luke, l'interprète de Michael, a fait une apparition très discrète en tant que contrebandier d'alcool dans Red Dead Redemption 2. Benjamin Byron Davis, qui joue Dutch, était également présent dans San Andreas et LA Noire.

Dans tous les cas, la machine marketing de GTA 6 devrait bientôt se lancer, en amont de sa sortie, le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.