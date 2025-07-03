Grounded 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Grounded 2.

Configurations PC Grounded 2

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD RX 5700 ou Intel Arc A580

NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD RX 5700 ou Intel Arc A580 DirectX → Version 12

Version 12 Espace disque → 40 Go d'espace disque disponible

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel i7-10700K ou AMD Ryzen 5 5600X

Intel i7-10700K ou AMD Ryzen 5 5600X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD RX 6800 XT

NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD RX 6800 XT DirectX → Version 12

Version 12 Espace disque → 40 Go d'espace disque disponible

Développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios,doit débarquer à la fin du mois de juillet 2025, en accès anticipé, sur diverses plateformes de jeu, dont le PC. Comme toujours, avant de passer par la case achat, de nombreux joueurs et joueuses évoluant sur PC se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que 16 Go de mémoire sont demandés pour la configuration minimale et recommandée. Obsidian Entertainment a, par ailleurs, précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 40 Go d'espace disque pour installer et profiter dePour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque en accès anticipé le 29 juillet 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PC ainsi que sur Xbox Series.