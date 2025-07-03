Grounded 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Grounded 2.
Développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, Grounded 2
doit débarquer à la fin du mois de juillet 2025, en accès anticipé, sur diverses plateformes de jeu, dont le PC. Comme toujours, avant de passer par la case achat, de nombreux joueurs et joueuses évoluant sur PC se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Grounded 2
.
Configurations PC Grounded 2
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Grounded 2
, sachez que 16 Go de mémoire sont demandés pour la configuration minimale et recommandée. Obsidian Entertainment a, par ailleurs, précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 40 Go d'espace disque pour installer et profiter de Grounded 2
.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Grounded 2
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
- Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Processeur → Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600
- Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD RX 5700 ou Intel Arc A580
- DirectX → Version 12
- Espace disque → 40 Go d'espace disque disponible
Config recommandée
- Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Processeur → Intel i7-10700K ou AMD Ryzen 5 5600X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD RX 6800 XT
- DirectX → Version 12
- Espace disque → 40 Go d'espace disque disponible
Rappelons, en guise de conclusion, que Grounded 2
débarque en accès anticipé le 29 juillet 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PC ainsi que sur Xbox Series.
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