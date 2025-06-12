Grounded 2 dispose d'un mode qui va grandement plaire

Grounded 2 annonce son portage PS5 et une nouvelle mise à jour avec une date
Obsidian Entertainment a, récemment, dévoilé la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure de Grounded 2, tout en annonçant une version PS5.
Yes, Grounded 2 will also have an arachnophobia mode — even for the rideable spiders https://t.co/gT1HYfZUYC pic.twitter.com/8AZHUQb1JH— Polygon (@Polygon) June 10, 2025
Nous devons donc respecter le mode arachnophobe pour cette araignée [monture] également, ce qui a été plus délicat. Nous devons calculer les pieds, et d'autres choses de ce genre, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, et comment faire fonctionner cette chose dans le monde, et comment le monde va interagir avec elle. C'est difficile, mais ce n'est probablement pas aussi difficile que vous le pensez. Nous nous contentons d'aller sur le squelette et de mettre des sphères mignonnes à la place des griffes, des globes oculaires et des abdominaux. Et tant que nous nous éloignons suffisamment de l'insecte à huit pattes, cela semble fonctionner pour les joueurs. Alors oui, ce n'est pas si fou que ça.Pour conclure, rappelons que Grounded 2 sort en accès anticipé le 29 juillet 2025.
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