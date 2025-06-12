Grounded 2 dispose d'un mode qui va grandement plaire

Obsidian Entertainment a, récemment, confirmé la présence d'un mode apprécié sur Grounded 2.

Un mode arachnophobe est prévu pour Grounded 2

Yes, Grounded 2 will also have an arachnophobia mode — even for the rideable spiders https://t.co/gT1HYfZUYC pic.twitter.com/8AZHUQb1JH — Polygon (@Polygon) June 10, 2025

Le mode arachnophobe de Grounded 2 a posé quelques difficultés au studio

Nous devons donc respecter le mode arachnophobe pour cette araignée [monture] également, ce qui a été plus délicat. Nous devons calculer les pieds, et d'autres choses de ce genre, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, et comment faire fonctionner cette chose dans le monde, et comment le monde va interagir avec elle. C'est difficile, mais ce n'est probablement pas aussi difficile que vous le pensez. Nous nous contentons d'aller sur le squelette et de mettre des sphères mignonnes à la place des griffes, des globes oculaires et des abdominaux. Et tant que nous nous éloignons suffisamment de l'insecte à huit pattes, cela semble fonctionner pour les joueurs. Alors oui, ce n'est pas si fou que ça.

Révélé pour la toute première fois lors du Xbox Games Showcase de cette année,doit débarquer à la fin du mois de juillet 2025. Étant donné que sa sortie n'est pas si éloignée que cela, nous avons, dernièrement, eu le droit à de plus amples informations concernant cette suite. D'ailleurs,En effet, comme reporté par les journalistes du site Polygon,, qui permettra aux joueurs et aux joueuses ayant cette peur de parcourir l'aventure avec une plus grande sérénité. Celui-ci, pour rappel, déjà disponible sur le premier opus de la franchise. Dans tous les cas, la présence de ce mode spécifique dansravira très certainement la communauté, et plus précisément celles et ceux qui sont effrayés par ces insectes à huit pattes.Bien que Grounded premier du nom ait posé les fondations pour le mode arachnophobe du deuxième opus,, notamment à cause de la présence d'araignées faisant office de monture. Le directeur de, Chris Parker, s'est exprimé à ce sujet au micro de Polygon :Pour conclure, rappelons quesort en accès anticipé le 29 juillet 2025.