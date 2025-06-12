Grounded 2 dispose d'un mode qui va grandement plaire

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 juin 2025 à 11h26
Obsidian Entertainment a, récemment, confirmé la présence d'un mode apprécié sur Grounded 2.
Grounded 2 dispose d'un mode qui va grandement plaire
Révélé pour la toute première fois lors du Xbox Games Showcase de cette année, Grounded 2 doit débarquer à la fin du mois de juillet 2025. Étant donné que sa sortie n'est pas si éloignée que cela, nous avons, dernièrement, eu le droit à de plus amples informations concernant cette suite. D'ailleurs, Obsidian Entertainment a, récemment, fait une révélation, qui va ravir la communauté, à propos de Grounded 2.

Un mode arachnophobe est prévu pour Grounded 2

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En effet, comme reporté par les journalistes du site Polygon, Grounded 2 proposera bien un mode arachnophobe, qui permettra aux joueurs et aux joueuses ayant cette peur de parcourir l'aventure avec une plus grande sérénité. Celui-ci, pour rappel, déjà disponible sur le premier opus de la franchise. Dans tous les cas, la présence de ce mode spécifique dans Grounded 2 ravira très certainement la communauté, et plus précisément celles et ceux qui sont effrayés par ces insectes à huit pattes.

Le mode arachnophobe de Grounded 2 a posé quelques difficultés au studio

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Bien que Grounded premier du nom ait posé les fondations pour le mode arachnophobe du deuxième opus, les développeurs ont tout de même dû faire face à quelques challenges, notamment à cause de la présence d'araignées faisant office de monture. Le directeur de Grounded 2, Chris Parker, s'est exprimé à ce sujet au micro de Polygon : 
Nous devons donc respecter le mode arachnophobe pour cette araignée [monture] également, ce qui a été plus délicat. Nous devons calculer les pieds, et d'autres choses de ce genre, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, et comment faire fonctionner cette chose dans le monde, et comment le monde va interagir avec elle. C'est difficile, mais ce n'est probablement pas aussi difficile que vous le pensez. Nous nous contentons d'aller sur le squelette et de mettre des sphères mignonnes à la place des griffes, des globes oculaires et des abdominaux. Et tant que nous nous éloignons suffisamment de l'insecte à huit pattes, cela semble fonctionner pour les joueurs. Alors oui, ce n'est pas si fou que ça.
Pour conclure, rappelons que Grounded 2 sort en accès anticipé le 29 juillet 2025.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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