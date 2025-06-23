Grounded 2 annonce un changement de taille pour les mises à jour de l'accès anticipé

Comme son aîné, Grounded 2 aura droit à plusieurs mises à jour pendant toute la durée son accès anticipé. Mais leur contenu et leur fréquence seront très différents des mises à jour faites pour le premier jeu.
De la même manière que Grounded, sa suite Grounded 2
sera disponible en accès anticipé à partir du 29 juillet 2025. De manière régulière jusqu'au lancement officiel du jeu, les développeurs ajouteront de nouvelles fonctionnalités, des éléments inédits et des correctifs au gré des mises à jour. Cependant, les équipes d'Obsidian Entertainment ont décidé d'adopter une approche différente pour ce nouveau titre.
Moins de mises à jour pour Grounded 2, mais davantage de contenus pour divertir les aventuriers miniatures
Celles et ceux qui avaient découvert le premier jeu pendant son accès anticipé se souviennent peut-être des petites mises à jour mensuelles proposées par Obsidian Entertainment.
Toutefois, Chris Parker (game director de Grounded 2) a annoncé que ce modèle ne serait pas repris pour cette suite. Au lieu des mises à jour mensuelles, celles-ci surviendraient désormais tous les 4 à 5 mois environ
. Mais ce choix n'est pas anodin, comme il l'a expliqué dans une interview accordée à GamesRadar
.
Lorsque nous avons commencé avec Grounded en accès anticipé, nous essayions de faire des mises à jour presque mensuelles. C'était compliqué et ça ne marchait pas. La communauté et l'équipe n'étaient pas satisfaites. Nous envisageons donc des mises à jour plus longues et plus substantielles.
Une place plus importante accordée au scénario dans Grounded 2
Si les mises à jour seront moins fréquentes, les développeurs proposeront des nouveautés plus nombreuses quand elles seront déployées
. Chris Parker explique que ce temps optionnel permettra de débloquer une zone plus vaste du coin de verdure dans lequel se déroule Grounded 2, « avec de toutes nouvelles créatures, armures, nouveaux équipements, nouveaux mécanismes, ou quoi que ce soit d'autre
».
Enfin, Obsidian Entertainment souhaite davantage développer l'histoire de Grounded 2 au gré de ces mises à jour. Cependant, le titre conservera les atouts qui ont contribué au succès du premier jeu
, à savoir la construction de bases et d'armes, l'aspect bac à sable, l'exploration et la dimension multijoueur.
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