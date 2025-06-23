Grounded 2 annonce un changement de taille pour les mises à jour de l'accès anticipé

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 juin 2025 à 17h17
Comme son aîné, Grounded 2 aura droit à plusieurs mises à jour pendant toute la durée son accès anticipé. Mais leur contenu et leur fréquence seront très différents des mises à jour faites pour le premier jeu.
Grounded 2 annonce un changement de taille pour les mises à jour de l'accès anticipé
De la même manière que Grounded, sa suite Grounded 2 sera disponible en accès anticipé à partir du 29 juillet 2025. De manière régulière jusqu'au lancement officiel du jeu, les développeurs ajouteront de nouvelles fonctionnalités, des éléments inédits et des correctifs au gré des mises à jour. Cependant, les équipes d'Obsidian Entertainment ont décidé d'adopter une approche différente pour ce nouveau titre. 

Moins de mises à jour pour Grounded 2, mais davantage de contenus pour divertir les aventuriers miniatures

Celles et ceux qui avaient découvert le premier jeu pendant son accès anticipé se souviennent peut-être des petites mises à jour mensuelles proposées par Obsidian Entertainment.

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Toutefois, Chris Parker (game director de Grounded 2) a annoncé que ce modèle ne serait pas repris pour cette suite. Au lieu des mises à jour mensuelles, celles-ci surviendraient désormais tous les 4 à 5 mois environ. Mais ce choix n'est pas anodin, comme il l'a expliqué dans une interview accordée à GamesRadar.
Lorsque nous avons commencé avec Grounded en accès anticipé, nous essayions de faire des mises à jour presque mensuelles. C'était compliqué et ça ne marchait pas. La communauté et l'équipe n'étaient pas satisfaites. Nous envisageons donc des mises à jour plus longues et plus substantielles.

Une place plus importante accordée au scénario dans Grounded 2

Si les mises à jour seront moins fréquentes, les développeurs proposeront des nouveautés plus nombreuses quand elles seront déployées. Chris Parker explique que ce temps optionnel permettra de débloquer une zone plus vaste du coin de verdure dans lequel se déroule Grounded 2, « avec de toutes nouvelles créatures, armures, nouveaux équipements, nouveaux mécanismes, ou quoi que ce soit d'autre ».

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Enfin, Obsidian Entertainment souhaite davantage développer l'histoire de Grounded 2 au gré de ces mises à jour. Cependant, le titre conservera les atouts qui ont contribué au succès du premier jeu, à savoir la construction de bases et d'armes, l'aspect bac à sable, l'exploration et la dimension multijoueur.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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