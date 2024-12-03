Une copie honteuse de Gray Zone Warfare repérée sur le PlayStation Store

Alors que Gray Zone Warfare est de nouveau au centre de l'attention, une copie assez flagrante vient d'apparaître sur le PS Store, Gray Zone Attack.
Une imitation de Gray Zone Warfare, intitulée Gray Zone Attack, a récemment fait son apparition sur le PlayStation Store
, avec une sortie annoncée pour 2025. Développé par un studio inconnu nommé ESAIL LTD, ce jeu semble être une réplique presque identique du célèbre shooter tactique-extraction sorti en avril 2024 par MADFINGER Games, et qui a séduit les joueurs.
Un plagiat flagrant avec Gray Zone Attack
La couverture du jeu, très probablement créée à l'aide d'outils d'IA, reprend des éléments visuels qui rappellent fortement Gray Zone Warfare. Même le slogan de Gray Zone Attack évoque la devise de MADFINGER, « Every Move Matters », soulignant l'audace de cette imitation, qui n'est presque pas cachée.Selon la description du jeu, Gray Zone Attack propose un monde ouvert immersif, un système d'équipement personnalisable, des combats tactiques réalistes et une gestion dynamique des blessures
. Des fonctionnalités qui sont toutes des piliers du gameplay de Gray Zone Warfare, fruit de nombreuses années de développement minutieux, qui a permis aux développeurs d'en arriver là aujourd'hui, en publiant récemment une première mise à jour majeure, apportant le cycle jour-nuit
.
Une tendance inquiétante
Ce n'est pas la première fois qu'un titre populaire est copié de manière aussi éhontée. En 2023, un clone de The Last of Us intitulé The Last Hope avait fait les gros titres
en parodiant les personnages et l'univers du jeu culte. Comme ce dernier, Gray Zone Attack risque de ne pas rester longtemps sur la boutique en ligne si des mesures légales sont prises.
MADFINGER Games a déjà réagi, avec légèreté, mais nul doute que la société prendra des mesures si Gray Zone Attack continue d'exister et s'avérer plagier GZW. Quant à un portage officiel de Gray Zone Warfare sur PS5 et Xbox Series, il faudra attendre
.
Vous pouvez également retrouver la feuille de route de GZW
, qui donne une idée des ajouts futurs. Gray Zone Warfare est toujours disponible en accès anticipé sur Steam
. Il est possible de l'acquérir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 19,79 € au lieu de 40 €, soit 51 % de réduction.
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