Une copie honteuse de Gray Zone Warfare repérée sur le PlayStation Store

Gray Zone Warfare est un FPS tactique en monde ouvert développé par MADFINGER Games, disponible en accès anticipé sur PC depuis avril 2024. Incarnez un opérateur de PMC sur l'île de Lamang, accomplissez des missions variées, affrontez des ennemis IA et joueurs, et personnalisez votre équipement dans un environnement réaliste et immersif.