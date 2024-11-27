Gray Zone Warfare : Le mode nuit enfin disponible avec la mise à jour 0.2 (les détails)

La très attendue mise à jour Night Ops, permettant d'introduire le cycle jour-nuit dans Gray Zone Warfare est enfin là. Découvrez tous les détails.
Cela fait quelques mois que les développeurs du très prometteur Gray Zone Warfare
travaillent sur une fonctionnalité attendue et qui changera tout : le mode jour-nuit
. Celui-ci permettra aux joueurs de découvrir des missions et d'explorer le monde de nuit, une expérience très différente donc, qui augmentera en difficulté.Il s'agit de la première mise à jour majeure de Gray Zone Warfare
, la version 0.2, qui vient également avec moult changements et nouveautés, pour améliorer le jeu.
Détails de la mise à jour 0.2 de GZW
Évidemment, en tête nous retrouvons le mode nuit, qui permet de découvrir le jeu sans luminosité et avec de nouveaux équipements, pour pouvoir se repérer et effectuer des missions même lorsque la Lune est au zénith
. Mais pour faire simple, voici tous les ajouts et les principaux changements de la mise à jour 0.2 de Gray Zone Warfare
, publiée ce 27 novembre.
Cycle jour/nuit
- Découvrez Gray Zone Warfare sous un tout nouveau jour. Une journée complète en jeu dure 3 heures réelles : 2 heures de jour suivies d'1 heure de nuit, avec des transitions fluides entre le crépuscule, l'aube, le jour et la nuit.
- La visibilité change drastiquement la nuit, modifiant les stratégies des joueurs et nécessitant des outils précis pour les combats nocturnes.
- L'éclairage, intérieur comme extérieur (lampadaires, bougies), devient crucial. Les joueurs peuvent désactiver des boîtiers électriques pour plonger un bâtiment dans l'obscurité ou allumer des lumières pour prendre l'avantage.
Nouveau matériel pour affronter l'obscurité
- Lunettes de vision nocturne, dispositifs tactiques (lampes torches, lasers, lasers infrarouges).
Nouvelles armes
- MP5, Colt M1911, AKS-74U, AK-12, AK-15, AK-19, AK-308.
- Durabilité des armes et objets
- Une nouvelle mécanique introduit un défi supplémentaire : vos équipements perdent en durabilité avec le temps, diminuant leur efficacité.
- Remplacez les pièces usées pour rester performant.
Boîte de dons au camp de base
- Partagez votre surplus d'équipement et d'objets pour aider d'autres joueurs.
Pack de secours
- Si vous êtes vaincu et que vous possédez moins de 1 000 $, vous recevrez un pack de secours une fois toutes les 24 heures pour vous remettre en selle.
Casiers de stockage
- Stockez votre matériel (armes, armures, munitions, provisions, médicaments) dans des casiers spécialisés pour économiser de l'espace.
- La taille des casiers peut être augmentée au fur et à mesure de votre progression.
Objets de valeur
- Lootez et extrayez des objets précieux pour augmenter vos finances.
Émotes
- Communiquez rapidement et silencieusement avec d'autres joueurs.
Mises à jour des tâches
- Nouvelles tâches et mises à jour des intrigues.
- Les anciennes tâches ont été retravaillées : certaines ne peuvent être complétées qu'à des moments spécifiques de la journée ; d'autres ont vu leurs objectifs modifiés ou déplacés.
- Les récompenses de tâche expirent désormais après un délai.
- Les tâches échouées peuvent avoir des conséquences et figurent désormais dans la liste des tâches terminées.
- Indicateur pour rappeler les objets essentiels à emporter pour accomplir une tâche.
Autres points importants de la mise à jour
- Nouveaux points d'intérêt sur la carte et zones de largage supplémentaires
- Communiquez avec les membres de votre faction, coordonnez vos destinations de voyage ou avertissez de la présence d'autres factions sur certains lieux.
- Signalez facilement les comportements perturbateurs pour garantir une expérience communautaire plus positive et sécurisée.
- Un ensemble de mécaniques conçu pour décourager les comportements hostiles envers les membres de sa propre faction.
- Consultez l'apparence de votre personnage directement depuis le menu.
- Nouveaux indicateurs de statut
- Identifiez facilement les problèmes affectant vos performances, tels qu'une faible mémoire vidéo ou une latence accrue.
- Un indicateur de compilation de shaders vous alerte quand ce processus est en cours. Attendez sa fin avant d'entrer dans le jeu pour une expérience optimale.
- Planifiez vos déplacements avec votre équipe et coordonnez-vous plus facilement.
- Utilisation d'armes sans chargeur
- Pillage des coéquipiers dans le coma
- Une nouvelle option si vous ne disposez pas des objets médicaux nécessaires pour les réanimer.
- Pillage des sacs à dos au sol sans avoir à les ramasser.
Différentes améliorations pour un meilleur confort
- Nouvelle option de configuration des touches : bascule
- Disponible pour viser, sprinter, se pencher, parler, utiliser le mode libre, viser incliné et retenir son souffle.
- Sprint diagonal désormais possible.
- Appuyez sur « O » pour réduire les bruits ambiants, pratique pendant les vols en hélicoptère.
- Rangement simplifié des objets.
- Filtrage des objets dans le casier.
- Nouveau aperçu 3D des objets dans l'inventaire.
- Réinitialisation du personnage
- Mises à jour des récompenses des éditions DLC
- Améliorations du chat
- Icônes des zones d'atterrissage
- Affichage des tenues non débloquées
- Ouvrez l'inventaire avec « I » et fermez-le avec la même touche.
- Zoom amélioré sur la minimap
- Les tâches sont maintenant associées aux vendeurs respectifs dans le camp de base.
- Noms clairs pour tous les chargeurs
- Mise en évidence des objets compatibles
- Les munitions sont vendues en pile complète par défaut.
- Poids des conteneurs mis à jour en temps réel
- Accélération du décollage en hélicoptère
- Amélioration des indicateurs de santé des ennemis et des causes de décès
- Support ultra-large amélioré
- Optimisation pour écrans très larges.
Une belle mise à jour, qui vient améliorer l'expérience avant d'autres changements importants ces prochains mois, comme cela a été expliqué dans la feuille de route de Gray Zone Warfare
.
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