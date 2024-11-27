Gray Zone Warfare : Le mode nuit enfin disponible avec la mise à jour 0.2 (les détails)

Avec le patch 0.5, Gray Zone Warfare atteint « 30 % » de son développement

MADFINGER Games vient d'annoncer que Gray Zone Warfare va franchir une étape importante avec sa prochaine mise à jour. Alors que le jeu passe officiellement en phase alpha, le studio révèle que seulement 30 % de sa vision finale a été accomplie. Un chiffre étonnant qui promet un avenir riche et surtout très ambitieux.