Gray Zone Warfare : Quelle faction choisir pour bien débuter ?

Vous lancez Gray Zone Warfare et hésitez entre le LRI, Mithras ou le Crimson Shield ? Découvrez l'impact réel de votre allégeance sur votre progression, les différences entre les bases de Lamang Island et le critère n°1 pour ne pas gâcher votre expérience en multijoueur.
Dès vos premiers pas dans FC 26
, une décision capitale vous est imposée : rejoindre l'une des trois Compagnies Militaires Privées (PMC) présentes sur l'île de Lamang
. Si ce choix peut paraître purement cosmétique au premier abord, il définit pourtant votre zone de départ et, surtout, avec qui vous pourrez partir au combat. Ce guide décrypte les nuances entre les factions pour vous aider à trancher sereinement.
Les trois factions en présence de Gray Zone Warfare
Le conflit sur l'île de Lamang oppose trois organisations aux méthodes et aux historiques radicalement différents. Bien que ces éléments n'influencent pas vos statistiques de tir, ils posent le cadre de votre aventure :
- Lamang Recovery Initiative (LRI) : Fondée par un milliardaire de la tech, cette faction affiche une façade philanthropique et humanitaire. Elle se concentre officiellement sur la récupération de données et de ressources, bien que ses méthodes sur le terrain restent purement militaires.
- Mithras Security Systems : Une organisation qui se targue d'être gérée par des soldats pour des soldats. Elle mise sur la fraternité et une structure moins bureaucratique que ses concurrents, attirant ceux qui cherchent une approche guerrière "pure".
- Crimson Shield International : L'élite de la force brute. Cette faction est réputée pour son efficacité mortelle et son absence totale de scrupules moraux. C'est le choix de prédilection pour ceux qui veulent incarner des mercenaires dont seul le résultat compte.
L'impact du choix sur le gameplay et l'arsenal
Une question brûle souvent les lèvres des nouveaux joueurs de GZW, existe-t-il des armes exclusives à une faction ?
À l'heure actuelle, la réponse est non. Quel que soit votre camp, vous aurez accès au même arsenal complet et aux mêmes options de personnalisation poussées pour vos équipements
.
La véritable différence réside dans votre camp de base
. Chaque faction possède son propre point de départ stratégique sur la carte :
- Mithras Security Systems → Installée au Sud, près de la ville de Nam Thaven.
- Lamang Recovery Initiative → Basée au Nord-Est, à proximité de Pha Lang.
- Crimson Shield International → Positionnée au Nord-Ouest, non loin de Kiu Vongsa.
Chaque zone de départ propose des bâtiments similaires (tour à eau, scierie, centre médical) pour garantir que tous les joueurs puissent accomplir les premières quêtes de manière équitable. Cependant, la topographie et la proximité avec certains points d'intérêt varient légèrement, ce qui peut influencer vos premières heures d'exploration et vos routes de repli en mode PvP.
Quelle faction faut-il donc choisir ?
C'est ici que votre choix devient critique. Dans Gray Zone Warfare
, il est impossible de former une escouade avec des membres d'une faction rivale
. Le système de jeu est strict, pour partir en mission ensemble, vous devez impérativement appartenir à la même faction
.
Avant de valider votre personnage, coordonnez-vous absolument avec vos amis
. Si vous jouez en solo, ce choix est moins contraignant et peut se baser uniquement sur vos préférences esthétiques, géographiques ou du lore. En revanche, pour les groupes, l'unité de faction est la règle d'or pour profiter pleinement de l'expérience tactique du titre.
Mieux vaut donc communiquer avec les personnes avec qui vous souhaitez jouer à Gray Zone Warfare avant de choisir votre faction
, étant donné qu'il n'est pas possible de changer en cours de route
, à moins de supprimer son personnage, ce qui peut être contraignant si vous avez déjà progressé. Mais si vous jouez en solo, il n'y a aucune faction meilleure que l'autre.
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