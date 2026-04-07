Gray Zone Warfare : Quelle faction choisir pour bien débuter ?



le 07 avril 2026 à 15h48 Publié par Corentin Rimbert le 07 avril 2026 à 15h48

Vous lancez Gray Zone Warfare et hésitez entre le LRI, Mithras ou le Crimson Shield ? Découvrez l'impact réel de votre allégeance sur votre progression, les différences entre les bases de Lamang Island et le critère n°1 pour ne pas gâcher votre expérience en multijoueur.