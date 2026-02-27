Gray Zone Warfare en dit (un peu) plus sur la mise à jour 0.4, qui arrivera en mars

MADFINGER Games brise le silence concernant la très attendue mise à jour 0.4 de Gray Zone Warfare. Désormais baptisée Spearhead, cette update promet une refonte majeure du titre. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le contenu, le calendrier et les changements tarifaires annoncés.
L'attente a été longue pour la communauté de Gray Zone Warfare
, mais le studio MADFINGER Games semble enfin prêt à passer la vitesse supérieure. Alors que le développement de la version 0.4 a pris plus de temps que prévu, les développeurs sortent de leur mutisme pour présenter une feuille de route claire et ambitieuse. Prévue pour une sortie en mars 2026 selon le communiqué officiel, cette mise à jour marque un tournant décisif pour le FPS tactique
.
Spearhead : une ambition revue à la hausse
Initialement connue sous le nom de travail Dark Revelations, la mise à jour 0.4 a tellement évolué en cours de production qu'un changement d'identité s'est imposé
. Elle porte désormais le nom de code Spearhead (fer de lance). Si l'extension du lore promise est toujours d'actualité, elle ne constitue plus qu'une fraction d'un ensemble bien plus vaste. L'objectif est de toucher à presque tous les aspects du jeu, des mécaniques fondamentales aux demandes spécifiques de la communauté.
Le studio explique ce changement de philosophie. « Spearhead symbolise notre poussée vers l'avant. [...] C'est désormais une mise à jour beaucoup plus large qui touche presque toutes les parties du jeu.
» GZW a d'ailleurs confirmé, il y a peu, tourner vers le PvE
, signe de l'évolution du titre depuis sa sortie, il y a près de deux ans.
Pour faire patienter les joueurs jusqu'au déploiement, le studio a prévu une série de trois journaux de développement vidéo. Le premier se concentrera sur les améliorations demandées par les joueurs, le second dévoilera le nouveau contenu (armes, équipements, lieux
), et le troisième détaillera les refontes majeures du gameplay. Une session de questions-réponses en direct clôturera cette séquence de communication.
Rendez-vous donc en mars pour découvrir cette nouvelle mise à jour
, qui introduira, encore une fois, de nombreuses choses, pour imposer encore un peu plus Gray Zone Warfare dans le genre extraction shooter.
commentaire (0)