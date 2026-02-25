Gray Zone Warfare devient le paradis du PvE tactique qu'on attendait



le 25 février 2026 à 16h47 Publié par Corentin Rimbert le 25 février 2026 à 16h47

MADFINGER Games continue de peaufiner l'identité de son shooter tactique. Autrefois qualifié de jeu d'extraction, Gray Zone Warfare opère un virage stratégique majeur en s'affichant désormais comme une expérience PvE-first. Une évolution qui redéfinit les priorités du studio et l'avenir de la région de Lamang.