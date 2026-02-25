Gray Zone Warfare devient le paradis du PvE tactique qu'on attendait

MADFINGER Games continue de peaufiner l'identité de son shooter tactique. Autrefois qualifié de jeu d'extraction, Gray Zone Warfare opère un virage stratégique majeur en s'affichant désormais comme une expérience PvE-first. Une évolution qui redéfinit les priorités du studio et l'avenir de la région de Lamang.
MADFINGER Games continue de faire évoluer Gray Zone Warfare dans une direction qui semble à la fois solide et réfléchie
. Ce jeu de tir tactique en monde ouvert a subi plusieurs changements notables au cours de son histoire récente, devenant de plus en plus impressionnant à chaque nouvelle mise à jour. Récemment, l'équipe a modifié l'identité du jeu sur Steam, incluant un terme dans la description du produit que l'on voit rarement mis en avant dans l'espace des shooters tactiques, Gray Zone Warfare est désormais officiellement orienté PvE
.
Une redéfinition de l'identité tactique
Il fut un temps où Gray Zone Warfare était décrit comme un shooter d'extraction
avec une particularité. Les joueurs pouvaient entrer et sortir du monde du jeu sans être limités par un quelconque chronomètre, explorant à volonté le cadre luxuriant de Lamang. Il portait les marques classiques du genre extraction, mais l'ambition était déjà plus vaste. Ce concept a été reconnu par MADFINGER avec un pivot l'année dernière, l'équipe qualifiant officiellement le titre de MMOFPS tactique
. À l'époque, le studio expliquait cette vision :
Vous ne retournez pas à la base aussi souvent. Les tâches peuvent être validées sur le terrain. Votre temps est passé à vous déplacer de poste avancé en poste avancé, de point d'intérêt en point d'intérêt. Le monde encourage à rester dehors plus longtemps, à découvrir davantage, à rencontrer plus de PvP et à rester immergé. Vous ne sautez pas dans des raids isolés. Vous vivez dans ce monde. C'est un MMOFPS tactique. C'est persistant. C'est dangereux.
Cependant, les choses ont encore changé. Le jeu arbore désormais une nouvelle identité sur la page Steam du jeu
, avec la phrase « Jeu de tir tactique en monde ouvert orienté JcE à enjeux
». C'est une manière brillante d'étiqueter tout ce que le jeu offre d'un seul coup. Il conserve la mentalité à enjeux élevés d'un jeu d'extraction, les éléments de bac à sable en monde ouvert, mais surtout, il affirme sa nature de jeu de tir tactique à la première personne, à la frontière de la simulation militaire et de la survie
.
La montée en puissance du PvE
L'élément PvE-first, comme nous l'avons appris, est un concept sur lequel le PDG et cofondateur du studio, Marek Rabas, tient à insister. S'il existe des moments et des histoires incroyables à tirer du monde PvP, et que cet aspect ne va nulle part (et sera même étendu en temps voulu), la poussée vers le PvE est désormais centrale
. Ces derniers mois, nous avons vu beaucoup plus de shooters se pencher vers ce concept.
Par exemple, Escape from Tarkov propose depuis quelque temps une plateforme PvE miroir
qui accueille des milliers d'utilisateurs. Ailleurs, les joueurs d'ARC Raiders
ont eux-mêmes façonné l'ambiance PvE, et le studio est allé dans ce sens avec la dernière mise à jour, supprimant quelques composantes PvP
.
Gray Zone Warfare s'adapte parfaitement à un modèle opérationnel PvE, et cela n'enlève rien au défi inhérent et au profil de risque du jeu
. Il existe toujours une opportunité de tomber sur une faction adverse et d'entrer dans une fusillade, mais une grande partie de cette tension est maintenant entièrement centrée autour des ennemis gérés par l'IA
. Il est d'ailleurs utile de rappeler que, depuis le début, le mode Joint Operations de Gray Zone a facilité des combats 100 % PvE, prouvant que la demande pour ce type d'expérience est bien réelle.
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