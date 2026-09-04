Gray Zone Warfare continue son amélioration avec la mise à jour 0.5, qui va changer beaucoup de choses

Le jeu de tir tactique Gray Zone Warfare s'apprête à franchir un nouveau cap avec sa mise à jour 0.5 prévue cet automne. Au programme : création de planques, trafic de stupéfiants et séparation controversée des modes de jeu.

MADFINGER Games avait de nombreuses choses à nous dire au sujet de son FPS, Gray Zone Warfare. La première, le jeu passe de la pre-alpha à l'alpha, une étape importante dans le processus de développement vers la 1.0. La seconde est qu'une nouvelle mise à jour a arrive, la 0.5, qui ajoutera de nombreuses fonctionnalités, tout en modifiant le gameplay.

Un repaire personnalisable et un système de contrebande inédit

La grande nouveauté de cette version 0.5 réside dans l'introduction du Hideout, une planque personnelle que les joueurs pourront construire et améliorer. Jusqu'à présent, les mercenaires opéraient depuis des bases avancées communes. Désormais, il sera possible d'investir ses ressources pour développer des laboratoires complexes et des ateliers d'ingénierie.

Tomáš Nawar, porte-parole de MADFINGER Games, souligne l'importance de ce tournant :

Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle extension majeure, qui introduira des fonctionnalités aussi importantes que le Hideout, le crafting, le trafic de drogue, plusieurs personnages jouables et de nouveaux lieux spectaculaires. La conception extrêmement détaillée de ces nouveaux environnements permettra également d'enrichir considérablement l'histoire et l'univers du jeu.

Grâce à des marchands spécifiques, les joueurs pourront mettre en place de véritables chaînes de production. Il sera notamment possible de synthétiser des stupéfiants pour les exporter clandestinement, une activité extrêmement lucrative mais particulièrement risquée. Les factions rivales pourront en effet intercepter ces cargaisons de grande valeur. À terme, la progression de cette planque débloquera l'accès au contenu de fin de jeu, indispensable pour survivre dans les zones les plus irradiées de Ground Zero.

Une façon assez étonnante de diversifier le gameplay, pour encourager les joueurs à rester encore un peu plus longtemps sur Gray Zone Warfare.

Des environnements plus sombres et dangereux

Lamang, l'immense carte, va s'étoffer avec de nouveaux points d'intérêt majeurs qui approfondiront l'histoire de la région. Les joueurs pourront explorer le Radar, une gigantesque installation militaire offrant une forte verticalité et un butin très convoité.

L'ambiance se fera beaucoup plus oppressante du côté de l'Asylum. Sous ses airs d'institut médical, ce bâtiment servait en réalité de centre de torture pour les opposants politiques sous l'ancien régime dictatorial. Enfin, un vaste camp militaire situé à la lisière de Ground Zero proposera un défi de taille avec des ennemis redoutables, tout en dissimulant les secrets des premières expéditions dans la zone contaminée.







Une séparation des modes de jeu qui fait débat

Si l'ajout de quatre emplacements de personnages ravit la communauté, permettant de tester différentes factions sans perdre sa progression principale, une autre décision fait déjà grincer des dents. MADFINGER Games a en effet choisi de séparer totalement la progression entre les modes PvE et PvEvP.

Jusqu'à présent, les joueurs pouvaient accumuler de l'équipement en toute sécurité face à l'intelligence artificielle avant de basculer dans le mode compétitif. Le studio justifie ce changement par une volonté d'équilibrage, afin d'empêcher la constitution de réserves d'armes sans aucune prise de risque. Cette modification radicale risque toutefois de frustrer ceux qui appréciaient cette flexibilité pour accomplir des missions complexes dans les zones les plus fréquentées de la carte, bien que ce changement soit logique, dans l'optique d'offrir aux joueurs une expérience totalement équilibrée.

Rappelons que Gray Zone Warfare est disponible sur Steam en accès anticipé. Il est possible de l'acquérir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 19,49 € au lieu de 40 €, soit 51 % de réduction.