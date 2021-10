GTA: The Trilogy – The Definitive Edition partage sa date de sortie

Date de sortie de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition

Au début du mois d'octobre,, trois des jeux les plus populaires de la franchise, allait faire son retour via la The Definitive Edition, permettant donc de (re)découvrir ces expériences avec une multitude d'améliorations. Parmi elles d'ailleurs, nous pouvons mentionner une mise à niveau du gameplay, avec des mécaniques reprises de GTA V, des textures améliorées et des résolutions mises à jour, entre autres.Après avoir laissé planer le suspens sur sa date de sortie,, en version numérique. La version physique arrivera un peu plus tard, le 7 décembre. Naturellement, si vous faites partie de nombreux aficionados de la franchise et ne voulez manquer sous aucun prétexte sa sortie, il est possible de le précommander sur le site officiel Pour vous donner un meilleur aperçu des améliorations qui ont été appliquées, une vidéo a été mise en ligne par Rockstar, montrant alors une luminosité mieux gérée, des couleurs plus vives et des effets de lumière plus réalistes. Comme nous vous le disions, le gameplay a aussi été revu, avec de nombreux ajustements.Cette version est aussi bien destinée aux plus nostalgiques qui auraient envie de s'y replonger qu'aux néophytes, qui n'ont jamais posé les mains sur l'un de ces trois jeux.