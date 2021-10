GTA: The Trilogy – The Definitive Edition enfin officialisée par Rockstar

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

GTA III va prochainement fêter son vingtième anniversaire, oui, déjà. Pour marquer le coup et célébrer comme il se doit l'événement, Rockstar Games a fait le choix, peu surprenant compte tenu des rumeurs, de ressortir GTA: The Trilogy, laquelle regroupe trois des jeux les plus populaires de la franchise., destinée aussi bien aux anciens joueurs qui pourraient être nostalgiques, qu'à celles et ceux n'y ayant jamais joué.Naturellement, de nombreuses améliorations seront apportées. Par exemple,La firme étoilée tient quand même à préciser que l'aspect et le look des jeux classiques seront conservés. Nous en saurons plus, et aurons quelques images, dans les semaines à venir.sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, et durant la première moitié de l'année 2022 sur les appareils mobiles. Pour préparer cette sortie, le studio explique qu'il ne sera plus possible d'acheter l'ancienne version de cette trilogie dès la semaine prochaine.