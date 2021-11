GTA : The Trilogy - Definitive Edition : Heure de sortie en France

Heure de sortie de GTA : The Trilogy - Definitive Edition

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au début du mois d'octobre,, trois des jeux les plus populaires de la franchise, allait faire son retour via la remasterisation de la Trilogy, disponible depuis quelques années déjà. Cela va donc permettre à toute une communauté de (re)découvrir ces expériences avec une multitude d'améliorations. Parmi elles d'ailleurs, nous pouvons mentionner une mise à niveau du gameplay, avec des mécaniques reprises de GTA V, des textures améliorées et des résolutions mises à jour, entre autres.Cette compilation spéciale étant attendue par une grande partie des joueurs, une question revient souvent :Pour que chaque joueur puisse se préparer, Rockstar a d'ores et déjà indiqué. Très souvent, les jeux sont disponibles en fin de journée, ce qui augmente l'attente. Ce sera le cas ici, puisque. La bonne nouvelle toutefois est que le jeu sera disponible en même temps sur toutes les plateformes (PC, PlayStation, Xbox et Switch).Enfin, si vous l'avez précommandé, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de le prétélécharger, afin d'en profiter dès sa sortie. Sinon, il faudra patienter quelques heures de plus si vous n'êtes pas doté d'une bonne connexion internet.Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu des différentes améliorations apportées àdans la vidéo ci-dessous, partagée il y a peu par Rockstar.