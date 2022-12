Goose Goose Duck, un Among Us-like qui cartonne sur Steam

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À la fin de l'été 2020, un jeu s'est démarqué et est devenu un réel phénomène, Among Us . Celui-ci a, notamment, permis à de nombreuses personnes de garder un contact avec leurs amis, malgré le contexte sanitaire de l'époque, grâce à un gameplay simpliste et accessible à tous. Si la popularité a diminué dans les mois qui ont suivi, principalement en 2022,En effet, depuis quelques semaines,. Il est, lui aussi, disponible depuis quelques mois, et n'a pas non plus tout de suite connu le succès. Mais, en l'espace d'un mois, il est passé de 15 000 utilisateurs simultanés sur Steam à plus de 260 000, et ces chiffres ne cessent de progresser alors que la fin d'année approche à grands pas, ce qui peut augurer un avenir positif pour le jeu et ses développeurs.D'ailleurs,, afin de diversifier les parties. Vous pouvez, par exemple, incarner un pélican, qui mange les autres joueurs, ou encore un ninja, pour tuer plusieurs oies en même temps. La différence étant que ce ne sont pas des crewmates contre des imposteurs, mais des oies contre des canards.Si vous avez aimé Among Us,. Vous pouvez, bien évidemment, créer des parties privées pour ne jouer qu'avec vos amis.