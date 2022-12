Goose Goose Duck : Comment obtenir des skins gratuitement ?

Récupérer des skins gratuitement sur GGD

Bonus quotidiens

Twitch Drops

Autres moyens

Alors que, aussi abrégé en, est sorti depuis plus d'un an maintenant, le 3 octobre 2021 pour être plus précis, le titre indépendant, né de Gaggle Studios, a littéralement explosé au cours des dernières semaines, notamment grâce à certains créateurs de contenu particulièrement populaires l'ayant remis sur le devant de la scène sur Twitch et YouTube. Très populaire chez les anglophones, certains Français commencent, également, à s'intéresser à ce jeu, très proche, mais plus complet, qu'Among Us.Bien évidemment, au-delà de l'aspect stratégique offert park, selon le camp dans lequel nous nous trouvons, chacun des joueurs a le droit à son propre style vestimentaire. Et quoi de mieux que de rendre ses collègues jaloux en se démarquant d'eux en portant des objets originaux. Pour cela, il faudraSi vous faites parties de celles et ceux qui aiment personnaliser leur personnage, sachez qu'il existe plusieurs façons de mettre la main sur des cosmétiques sans dépenser le moindre sou.En lançant chaque jour, vous pouvez obtenir des récompenses plus ou moins intéressants. Que ce soit des pièces, de l'expérience ou des cosmétiques, il est possible de récupérer des bonus non négligeables. En faisant preuve de fidélité, vous pouvez, par exemple,De temps en temps, les développeurs organisent des Twitch Drops , permettant à celles et ceux qui suivent des streams sur Twitch d'obtenir quelques récompenses sympathiques. Parfois, des skins sont directement offerts, sinon, vous gagnez des pièces pour ensuite en acheter.Avec le temps,s'est mis à jour et de nouvelles fonctionnalités, comme les cadeaux, qui permettent de récupérer des skins exclusifs, mais aussi les machines d'arcade, qui, en dépensant une certaine somme de pièces donnent la possibilité de gagner des cosmétiques.