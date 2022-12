Codes d'échange Goose Goose Duck (GGD)

Codes actifs Goose Goose Duck

Aucun code Goose Goose Duck n'est actuellement disponible.

Codes expirés Goose Goose Duck

EWJ786XR3D1

GEHZ67XV1I

8N3EWVOYP

SC7Z2TOMRJP

4ABE6FHRLDI9

I082ZY3RQW4

UBDQCLRKWG1

Comment activer un code d'échange sur GGD ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement des pièces d'or, pour acheter des cosmétiques, ou directement des skins, dans le but de personnaliser son personnage. Cependant, parfois, Gaggle Studios, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.Ces codes sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Contrairement à certains jeux où lesdoivent être entrés sur un site internet,vous permet de le faire directement en jeu. Pour entrer un, il vous suffit de cliquer sur « Collection » lorsque vous êtes dans le menu d'accueil. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur « APPLIQUER », ou « REDEEM » si vous n'avez pas choisi de mettre le jeu en français, afin d'entrer l'un des codes présents dans la liste ci-dessus. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « appliquer » pour valider le tout et recevoir votre récompense.Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible.