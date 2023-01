Goose Goose Duck : Comment avoir des pièces d'or gratuitement ?

Obtenir des pièces d'or dans GGD

Où trouver les machines à pince ?

Alors que, aussi abrégé en, est sorti depuis plus d'un an maintenant, le 3 octobre 2021 pour être plus précis, le titre indépendant, né de Gaggle Studios, a littéralement explosé au cours des dernières semaines, notamment grâce à certains créateurs de contenu particulièrement populaires l'ayant remis sur le devant de la scène sur Twitch et YouTube. Très populaire chez les anglophones, certains Français commencent, également, à s'intéresser à ce jeu, très proche, mais plus complet, qu'Among Us.Pour se démarquer des autres joueurs, mais aussi frimer devant ses partenaires, il est possible de personnaliser son personnage, une oie, grâce à des cosmétiques et accessoires. Pour obtenir la plupart de ces skins, il faut dépenser, lesquelles ne sont pas forcément faciles à gagner. C'est pourquoi nous vous donnons quelques astuces pourLes pièces d'argent sont celles qui se gagnent le plus vite dans, mais il est également possible de mettre la main, gratuitement, sur des. Pour cela, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous :Les machines à pince ne se trouvent que sur la carte « Le Salon » (en version anglaise, la carte se nomme Lounge), via le mode « Sortir », appelé Hangout dans la langue de Shakespeare. Elles se situent en haut à droite, mais demandent un certain nombre de jetons avant d'être utilisées, ce qui complique légèrement la tâche. En tirant la poignée, vous aurez une chance de débloquer l'une des récompenses, allant de pièces d'argent et d'or à des skins plus ou moins jolis.Sinon, si vous souhaitez, coûte que coûte, obtenir des, vous pouvez toujours en acheter.