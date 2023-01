Trouver des coéquipiers grâce au Discord Goose Goose Duck France

Disponible depuis le début du mois d'octobre 2021, Goose Goose Duck ne connaît qu'un vrai succès que depuis la fin de l'année 2022, avec toujours plus de joueurs. De fait, certains se sont intéressés au jeu, mais il est parfois difficile de trouver des personnes avec qui jouer, d'autant plus qu'une grande partie de la communauté est anglophone.Goose Goose Duck arrive à réunir facilement les amateurs de titres multijoueur en proposant un concept original où la stratégie et le bluff seront au cœur d'amitiés fraîchement perdues, à la manière d'un Among Us, dont le concept est très proche. Étant donné qu'une partie du jeu consiste à discuter des éventuels rôles de chacun, que ce soit des oies (innocents) ou canards (tueurs), la communication vocale sera particulièrement importante afin de déceler de potentiels usurpateurs, là où l'écrit peut avoir ces limites, notamment en termes de réactivité. Naturellement,a été grandement privilégié par la communauté, au vu des nombreuses fonctionnalités utiles offertes par le logiciel, et sera, sans aucun doute, un outil pratique pour proposer une quantité d'activités aux membres, en plus de les aider à trouver des compagnons d'aventure.C'est pour toutes ces raisons que lea été créé, en ayant pour objectif de rassembler et de former une grande communauté de joueurs francophone, pour que chaque membre puisse y trouver son compte et évoluer aux côtés de joueurs qui partagent les mêmes passions pour Goose Goose Duck. Si vous avez envie de mener l'enquête pour débusquer les intrus ou alors sauvagement assassiner de pauvres oies innocentes dans cet univers décalé, tout en souhaitant rester informé de l'actualité Goose Goose Duck, ledevrait répondre à l'entièreté de vos attentes.