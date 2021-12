Godfall gratuit sur l'Epic Games Store

Sauvez Aperion. Vous incarnez le dernier des chevaliers valorians, des guerriers d'essence divine maîtres du corps-à-corps équipés d'armures légendaires appelées Valorantes. Atteignez les sommets dans Godfall, RPG d'action et slasher à butin unique en son genre.

Comment avoir Godfall gratuitement ?

Depuis maintenant près de trois ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, FM, World War Z, Star Wars: Battlefront 2 ou même Dead by Daylight récemment. Pour cette fin d'année, nous avons le droit à, un ARPG sorti en novembre 2020 sur PC et PlayStation 5.Dès ce jeudi 9 décembre, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouterà votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez que nous avons affaire à un action RPG, qui vous demandera de maîtriser plusieurs classes pour venir à bout de plusieurs boss, de plus en plus redoutables. Au fil de votre aventure, vous gagnerez en puissance, en découvrant de nouvelles compétences, par exemple. Notez que cette édition spéciale vous permet de débloquer, dès le début, tout le contenu end-game.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 9 décembre et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 16 décembre pour le réclamer. Sia éveillé votre curiosité, vous pouvez consulter notre test ici Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store à cette adresse . Prison Architect sera également disponible la semaine prochaine.