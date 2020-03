Godfall donnera prochainement de ses nouvelles

Les développeurs du premier jeu officiellement annoncé sur PlayStation 5 devrait se dévoiler « très prochainement » selon le studio de développement, Counterplay.

a été officialisé en fin d'année 2019, les des Game Awards, et fait office de. Très peu d'informations avaient été partagées à ce moment-là, si ce n'est une bande-annonce tout de même prometteuse. Lors de la PAX East, un représentant du studio Counterplay s'est brièvement exprimé sur Godfall , indiquant que « nous aurons plus à vous dire à son sujet très prochainement ».Il est probable que davantage d'informations soient fourniesDe nombreuses rumeurs indiquaient que cette présentation devait avoir lieu à la fin du mois de février ou au début du mois de mars, mais Sony reste très silencieux à ce sujet. La PlayStation 5 devant sortir en fin d'année 2020, de nouveaux détails sur la console next-gen seront révélés dans les prochaines semaines.Pour ce qui est de, nous savons qu'il s'agit d'un RPG en coopération,. Votre objectif sera d'amasser des armes de plus en plus puissantes au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu et battez vos ennemis afin de gravir les échelons et affronter des créatures de plus en plus puissantes.