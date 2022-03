Godfall arrive bientôt sur consoles Xbox et sur Steam

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti tout d'abord en novembre 2020, soit en même temps que le lancement officiel de la PS5, Godfall est sur le point de débarquer sur d'autres plateformes de jeu. En effet, c'est désormais officiel : le titre de Counterplay Games et Gearbox Publishing arrive sur les consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur Steam.Ainsi, dès. Notons que le titre arrivera sur ces plateformes, selon son Ultimate Edition. Celle-ci comprend le jeu de base, l'extension Fire & Darkness et trois mises à jour : Primal, Lightbringer et Exalted. Le prix de lancement sera de 29,99$, soit environ 27 euros.Par ailleurs, Gearbox Publishing a remarqué que les versions Xbox Series X et Xbox Series S recevront des, notamment la prise en charge de Dolby Vision, entre autres.Pour finir, Godfall va prochainement accueillir uneSe nommant « Exalted », elle apportera son lot de nouveautés. Nous vous avons, précédemment, détaillé le contenu de celle-ci dans un article dédié . Et ce dès le 7 avril prochain, en même temps que les sorties du soft sur Steam et consoles Xbox.Rappelons que. Et bientôt sur Xbox One et Xbox Series. Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies sur des cartes PSN, si vous désirez vous procurer le jeu sur consoles PlayStation :