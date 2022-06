PS Plus juin 2022 : Les jeux offerts révélés

Jeux PS+ juin 2022

God of War

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

À la fin ou au début de chaque mois, PlayStation fait habituellement une annonce officielle quant à la prochaine sélection de jeux PS Plus offerts. Ainsi, ce mercredi 1er juin, la société adévoilé. Sans plus tarder, voici ce qui vous attend.Sorti en 2018, puis en 2022 sur PC,n'est plus à présenter tant il a fait et faire encore parler de lui. Le titre de Santa Monica Studio offre un reboot pour la franchise, abandonnant le côté hack'n slash pour un aspect plus action-aventure, avec des mécaniques RPG.a rencontré un vif succès auprès des joueurs et de la presse spécialisée et a remporté un grand nombre de prix, dont celui de « jeu de l'année 2018 », « meilleure réalisation » et « meilleur jeu d'action-aventure » aux Game Awards 2018.raconte l'histoire de Kratos et Atreus, et les événements se déroulent dans la mythologie nordique.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de juin. Et ce dès le 7 juin.Les amoureux et amoureuses de jeux de combat seront ravis d'apprendre quefait partie de la sélection PS Plus de juin 2022. Comme son nom l'indique, le titre prend place dans l'univers de la très fameuse franchise, Naruto.s'est rendu disponible au cours de l'été 2018. Le titre arbore une direction artistique disposant de couleurs éclatantes et des environnements en 3D. Par ailleurs, le soft a une dimension multijoueur en ligne et il est possible de se lancer dans des combats d'arène en 4 VS 4.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de juin. Et ce dès le 7 juin.Super Smash Bros.-like,est sorti au mois d'octobre 2021 sur la plupart des plateformes de jeu. Dans Nickelodeon All-Star Brawl, développé par Ludosity et Fair Play Labs, les joueurs doivent s'affronter dans divers niveaux. Pour cela, ils peuvent compter sur un roster complet et varié de personnages. Tous sont issus de franchises Nickelodeon : Garfield, Bob l'Éponge, Jimmy Neutron, les Tortues Ninjas, et bien d'autres encore.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de juin. Et ce dès le 7 juin.