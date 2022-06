God of War : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer God of War ?

Quête principale → Un peu plus de 20 heures.

→ Un peu plus de 20 heures. Quête principale et plusieurs secondaires → Près de 30 heures.

→ Près de 30 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 50 heures.

Développé par Santa Monica Studio et édité par Sony Interactive Entertainment, God of War est arrivé en 2020 sur PS4, puis en janvier 2022 sur PC. D'ailleurs, depuis son lancement officiel et la sortie de son portage sur PC, un grand nombre de joueurs se lancent dans l'aventure et se demandent, alors,Notons qu'il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu, car chaque joueur à sa propre façon de jouer. Pour autant, en fonction des différents retours et de sa propre expérience, il est possible de donner une durée de vie approximative. Dans le cas de God of War, c'est un monde semi-ouvert qui s'offre aux joueurs et de nombreuses activités peuvent augmenter la durée de vie du jeu, notamment les affrontements contre les différentes Valkyries ou encore la chasse aux collectibles. Par ailleurs, cela dépendra également du mode de difficulté que vous aurez choisi.Sans plus tarder, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs : réaliser seulement la quête principale, faire l'histoire principale et quelques missions annexes ou bien terminer le jeu. Notez, par ailleurs, que le nombre d'heures peut varier si vous avez tendance à explorer chaque zone ou au contraire rusher.