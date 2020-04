God of War fête son deuxième anniversaire avec de nouveaux produits dérivés

Si vous êtes fans de God of War, vous n'êtes pas sans savoir que ce dernier vient de fêter ses 2 ans. Pour l'occasion, Sony nous a réservé quelques surprises.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, raflant pas moins de 3 prix dont celui du GOTY.En ce mois d'avril 2020,, et pour l'occasion,afin de remplir nos collections de figurines et de livres. En effet,, à savoir : un buste de Kratos, un livre de God of War ainsi que deux figurines de Kratos et Atreus version canard en plastique.Ainsi, si vous voulez vous faire plaisir, vous devrez avoir quelques économies de côté, car si vous avez décidé de vous offrirqui mesure 63 centimètres, il vous faudra dépenser un peu plus de, dont 80 qui serviront d’acompte, directement sur le site Gaming Heads . Ce dernier sera limité à 500 exemplaires seulement à travers le monde.En ce qui concerne le livre de, ce dernier est disponible chez Dark Horse et il est une sorte de reproduction du journal tenu par Atreus et détient pas moins de 120 pages dans lesquelles vous retrouverez tout l'univers de notre Dieu de la guerre. Celui-ci sera disponibleet sera au prix deEnfin, si vous voulez prendre votre bain en compagnie decela sera bientôt possible grâce aux nouvelles figurines produites pardans le cadre de la série de figurines Tubzz. Disponibles en précommande , elles sont vendues au prix de