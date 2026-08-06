Ghost Recon Wildlands est de retour, avec du contenu inédit

Ubisoft « surprend » les joueurs en annonçant une refonte de Ghost Recon Wildlands. Entre mise à jour majeure et remaster, ce nouveau contenu gratuit baptisé Last Rites promet une campagne inédite, le retour d'une mission culte et des options de réalisme poussées pour les vétérans de la franchise.

Ubisoft aurait aimer faire une belle surprise à la communauté avec une annonce inattendue concernant Ghost Recon Wildlands, mais les fuites en ont décidé autrement. Quoi qu'il arrive, le titre, souvent considéré comme l'aboutissement du fantasme d'infiltration militaire en monde ouvert, s'offre une refonte hybride. Ce n'est ni un simple patch, ni un véritable remaster, mais une mise à jour massive gratuite qui vient enrichir une expérience déjà très solide. En cette période propice aux remasters parfois paresseux, l'équipe de développement semble avoir trouvé le juste équilibre pour célébrer les 25 ans de la franchise.

Une campagne inédite sous le signe de la difficulté

La principale attraction de cette refonte est sans conteste l'ajout d'une nouvelle intrigue sombre se déroulant après les événements du jeu original. Les joueurs sont invités à retourner en Bolivie pour traquer et éliminer une nouvelle menace liée aux cartels. Ce contenu inédit, baptisé Last Rites, se démarque par une difficulté considérablement revue à la hausse. Dès les premières minutes, les escouades feront face à des soldats lourdement blindés et à une faction Unidad particulièrement nerveuse, prête à déployer des hélicoptères au moindre bruit suspect.

Pour couronner le tout, une mission bonus très appréciée des fans fait son grand retour. Initialement proposée comme un contenu temporaire, la traque du célèbre Predator est de nouveau accessible, permettant aux joueurs de revivre cette confrontation épique au cœur de la jungle bolivienne. Ces ajouts justifient à eux seuls de relancer le jeu.

Des améliorations pensées pour le réalisme

Au-delà du nouveau contenu narratif, cette mise à jour intègre de nombreux ajustements réclamés par la communauté, modifiant profondément l'approche du jeu. Si les premières heures sur Wildlands se résument souvent à un chaos hilarant en coopération, avec des véhicules qui se renversent et des hélicoptères qui s'écrasent, le cœur de l'expérience se trouve ailleurs. Les développeurs ont intégré des options poussant le réalisme à son paroxysme.







Les joueurs peuvent désormais configurer leur partie pour rendre leur survie beaucoup plus précaire. Il est possible d'activer une gestion réaliste des chargeurs, où chaque munition compte, de limiter le nombre d'armes principales transportées ou encore de modifier le fonctionnement des réapparitions. Ce qui commençait comme un jeu d'action difficile peut se transformer en une véritable simulation militaire exigeante, remplaçant la frénésie par une prudence silencieuse et calculée.

Un moteur graphique peaufiné et des cadeaux pour les joueurs

Le moteur du jeu a également bénéficié de quelques améliorations techniques. Si les différences visuelles ne sautent pas immédiatement aux yeux, les détails ont été affinés. Le jeu original étant déjà visuellement impressionnant, avec ses montagnes majestueuses et ses vastes paysages invitant à l'exploration, ces retouches subtiles suffisent à sublimer l'immersion. Marquer ses cibles au drone et coordonner des éliminations silencieuses reste un plaisir indémodable.

La mise à jour Last Rites est disponible gratuitement dès maintenant pour tous les possesseurs du jeu. De plus, Ghost Recon Wildlands est maintenant compatible avec un mode 60 FPS / 4K sur Xbox Series et PS5. Pour accompagner ce lancement et fêter l'anniversaire de la série, un week-end de jeu gratuit est organisé sur Ubisoft Connect, incluant à la fois Wildlands et Breakpoint.