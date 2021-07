Ghost Recon Breakpoint s'offre un crossover avec Tomb Raider pour ses 20 ans

Hey Ghosts! Here is a glimpse of what’s to come for our 20th Anniversary. We are looking forward to celebrating your passion and love for Ghost Recon during the rest of 2021! pic.twitter.com/wHYqEtKZx3 — Ghost Recon (@GhostRecon) July 22, 2021

PC → 11,88 € au lieu de 59,99 €, soit 80 % de réduction.

→ Xbox One → 29,99 € au lieu de 119,99 €, soit 75 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

va accueillir une invitée de prestige afin de marquer comme il se doit les vingt années d'existence de l'une des licences les plus populaires d'Ubisoft, Ghost Recon. Le studio a en effet révélé les surprises concoctées par ses soins, et a annoncéMême si nous aurions pu croire queétait terminé, le studio avait tout de même annoncé en février dernier les quelques nouveautés qui devaient arriver courant 2021, et c'est donc pour le plus grand plaisir des joueurs que le titre va accueillir. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les informations restent assez légères, et aucune date de parution n'a été annoncée, si ce n'est que cet événement sera bien évidemment disponible cette année. Par ailleurs, nous ne savons pas non plus si Lara Croft sera bel et bien présente, même si son absence serait très dommage.Outre ces festivités,, marquant le retour de Karen Bowman, aperçue plus récemment aux côtés de Sam Fisher. Celui-ci sera un événement en direct, et mettra bien évidemment les joueurs à contribution.Pour le moment, aucune date n'a été fixée, que ce soit pour le crossover Breakpoint/Tomb Raider avec Relics of the Ancients, ou pour l'événement en live Opération Motherland. Nous en saurons un peu plus dans les semaines à venir. Rappelons qu'une deuxième mise à jour majeure, après celle sur l'IA, est attendue pour cette fin d'année Pour rappel, Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :