Ghost Recon Breakpoint partage la feuille de route pour 2021, avec une mise à jour des coéquipiers IA

Comme prévu,, avec au moins deux mises à jour pour cette année 2021, lesquelles devraient permettre aux joueurs de se réintéresser au titre. La première a pour objectif d'améliorer les coéquipiers IA, qui étaient absents lors de sa sortie, en octobre 2019.Grâce à cette mise à jour 4.0,, demandées par la communauté. Une nouvelle progression sera possible, permettant notamment de débloquer des aptitudes et compétences passives. Pour expérimenter cela, un historique de quêtes sera lancé, avec de jolies récompenses en prime., si tout se passe bien.Concernant la deuxième mise à jour, la 4.1, Ubisoft se veut plus mystérieux. Le studio explique néanmoins que, ajoutant même qu'ils auront affaire à « l'une des plus grandes opérations à ce jour ». Il faudra toutefois attendre avant d'en savoir un peu plus. Cette mise à jour est attendue pour l'automne.Par ailleurs, la qualité de vie continuera d'être améliorée tout au long de l'année, alors que de nouveaux éléments de personnalisation et de progression seront implantés.Pour rappel, Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :