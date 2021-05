Ghost Recon Breakpoint dévoile sa mise à jour 4.0, axée sur coéquipiers IA

3 capacités uniques pour chaque coéquipier incluant le tir perforant, le scan et le drone de combat.

2 capacités actives partagées entre les coéquipiers incluant les grenades à fragmentation ainsi qu’une vie supplémentaire.

9 capacités passives pour infliger des dégâts supplémentaires ou pour augmenter sa résilience.

Nous savions qu'une mise à jour majeure était attendue pour la fin de ce printemps, et Ubisoft vient de nous en dire un peu plus., qui vont encore une fois connaître des améliorations.Ces partenaires vont dorénavant être dotés d'. Mais cette progression va également permettre aux joueurs de leur débloquer de nouveaux équipements et des compétences, pour que les combats se passent pour le mieux. De ce fait, après la publication de la mise à jour, une barre d'XP sera visible, montrant la progression des coéquipiers IA. Une fois qu'un niveau supérieur est atteint, une animation apparaîtra, détaillant les récompenses.De plus, un menu dédié sera disponible, affichant diverses informations relatives aux coéquipiers IA, comme leur niveau, les améliorations disponibles ou encore les défis. 14 améliorations sont également à débloquer :Tous les détails de la. Sachez qu'une deuxième mise à jour importante est prévue pour la fin de l'année, mais les détails sont pour le moment maigres Pour rappel, Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :