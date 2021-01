Ghost of Tsushima : Une potentielle suite en préparation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après sa sortie en juillet 2020, Ghost of Tsushima a reçu beaucoup d'éloges de la part des joueurs et s'est vendu bien au-delà des espérances de Sucker Punch . Avec ce succès, c'est naturellement que les fans du titre veulent et espèrent une suite à cette histoire, et il semblerait que leurs vœux soient exaucés puisqueAinsi, nous pouvons voir que le studio estqui a déjà « joué Ghost of Tsushima et comprend ses principaux systèmes de combat ». De plus, l'annonce précise que la ou le concepteur devra être en capacité de « perfectionner et équilibrer les ennemis, les capacités du joueur ainsi que les systèmes de progression », mais aussi avoir « une connaissance contemporaine de la conception de combat moderne ».Ce n'est pas la première fois qu'une liste d'emplois annonce la suite depuisque le studio avait déjà émis plusieurs postes à pourvoir , dont celui d'Quoi qu'il en soit, les joueurs devont devoir prendre leur mal en patience en attendant l'annonce officielle de, affirmant ou non la suite du titre.