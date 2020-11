Ghost of Tsushima : Des ventes et des critiques au-dessus des espérances

C'est le fruit non pas de dépenses massives, mais d'une croissance organique très, très régulière et soigneusement planifiée. C'est probablement le meilleur exemple que je donne... Je pourrais évidemment parler de Naughty Dog, mais ils ont toujours fait de très bons jeux. Mais parlons de Ghost of Tsushima, qui a été un succès critique et certainement un succès commercial dans une mesure que nous ne pensions pas qu'il le serait. Cela en dit long sur le travail que Sucker Punch a fait pour s'appuyer sur son précédent canon de travail.

En juillet dernier, nous apprenions de la part deque Ghost of Tsushima était la licence originale sur PS4 à s'être vendue le plus rapidement au cours de ses trois premiers jours. Aujourd'hui, il semble que le titre deait bel et bien trouvé son public, puisque, a déclaré lors d'une interview accordée à GamesIndustry que. Le titre s'est en effet vendu plus que prévu, mais a aussi reçu énormément de critiques positives.Cependant,, mais il est bon de rappeler que celui-ci avait déjà écoulélors de sa sortie. De ce fait, et au vu du succès de ce premier volet, le studio Sucker Punch travaille sur un nouveau projet , celui-ci pouvant être la suite dePour rappel, Ghost of Tsushima est disponible depuis le 17 juillet dernier sur PS4, et sera également disponible sur PS5 lors de sa sortie.