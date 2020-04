Ghost of Tsushima : Sa date de sortie est repoussé de plusieurs semaines

Sony a indiqué qu'il faudra patienter quelques jours de plus avant de pouvoir découvrir la dernière exclusivité majeure de la PS4, Ghost of Tsushima

Nouvelle date de sortie pour Ghost of Tsushima

Initialement prévue pour la fin du mois de juin, la sortie de Ghost of Tsushima ne se fera finalement qu'à la mi-juillet. Cela est dû à la nouvelle date de lancement de The Last of Us: Part II, programmée pour le 19 juin Celles et ceux attendant depuis de longs moispour découvrir le Japon féodal, mais aussi le samouraï, le protagoniste, seront déçus d'apprendre que. Désormais,est prévu pour arriver dans nos salons le 17 juillet prochain, comme l'a affirmé Sony sur son site officiel La firme japonaise profite de l'occasion pour louer le travail des équipes de Sucker Punch qui ont su trouver toutes les ressources pour terminer le développement du jeu à temps, malgré la mise en place du télétravail suite à la situation sanitaire touchant la quasi-totalité de la planète. Malheureusement, aucune nouvelle information n'a été partagée au sujet dePour patienter jusqu'à son lancement, prévu le 17 juillet 2020, vous pouvez redécouvrir sa dernière bande-annonce, publiée il y a quelques semaines. Vous pouvez retrouver la présentation des différentes éditions à cette adresse