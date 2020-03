Disponible au début de l'été 2020, Ghost of Tsushima, l'exclusivité PS4, proposera plusieurs éditions à ses joueurs, comportant chacune leur particularité.

Détails des différentes éditions de Ghost of Tsushima

Édition numérique Deluxe (79,99 €)

Jeu complet

Un point de technique

Porte-bonheur d'Hachiman

Apparence Héros de Tsushima : masque doré, ensemble d'armure et épée, cheval, selle

Mini artbook numérique

Commentaire du directeur

Thème Samouraï pour PS4

Édition Spéciale

Un boîtier steelbook

Un code pour obtenir les apparences de masque et d’épée du Héros de Tsushima

Le Porte-bonheur d’Hachiman

Un point de technique

Commentaire du directeur

Mini artbook numérique

Édition Collector

Une copie du jeu avec un boîtier steelbook

Une réplique du masque porté dans le jeu

Un sashimono (bannière de guerre) de plus de 130 cm

Un furoshiki (tissu d’emballage) très traditionnel

Un mini artbook de 48 pages signé Dark Horse

Une représentation artistique de la carte du monde imprimée sur tissu

Un code pour tout le contenu numérique de l’Édition Deluxe (ci-dessus)

Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €

→ au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €

sera surement la dernière exclusivité à sortir sur, quelques semaines après The Last of Us: Part II , puisque sa sortie est programmée pour le 26 juin prochain. Naturellementaux joueurs, au nombre de trois. Une sera entièrement numérique, alors que les deux autres seront des versions physiques, octroyant divers objets de collection.Avant de détailler ces différentes éditions, sachez que tous les joueurs qui précommandent n'importe laquelle de ces éditions pourront mettre la main sur les éléments suivants : un avatar Jin, une mini bande-son numérique comportant une sélection de chansons tirées du jeu, ainsi qu’un thème dynamique PS4 aux couleurs de Jin, basé sur le visuel de la jaquette du jeu.S'il est d'ores et déjà possible de précommander l'édition numérique sur le PlayStation Store, les ventes des éditions physiques ne sont pas ouvertes à l'heure où nous écrivons ces lignes, et nous ne connaissons pas non plus leur prix.Pour rappel,sortira exclusivement sur PS4 le 26 juin prochain. Si vous souhaitez mettre la main sur la version numérique, sachez que notre partenairevous propose des cartes PSN à moindre coût :