Ghost of Tsushima nécessitera 50 Go d'espace libre

Bonne nouvelle pour les joueurs PS4 : Ghost of Tsushima ne sera pas gourmand en ce qui concerne l'espace de stockage.

Après plusieurs longs mois d'attente, les joueurs ont enfin pu découvrir les premières images de gameplay de Ghost of Tsushima . Si le jeu defait désormais partie des titres les plus attendus à l'image d'ou encore, voici une nouvelle information qui concerne cette fois-cidont ce dernier aura besoin, qui n'est pas à prendre à la légère lorsque nous avons une console où les jeux installés sont nombreux.Si vous avez décidé d'acquérirlors de sa sortie, ou même après, sachez queafin de pouvoir l'installer. Chose plutôt étonnante, mais rassurante pour les joueurs lorsque nous savons quesi ce n'est plus.C'est le cas, notamment, pour The Last of Us: Part II ou encore Call of Duty: Modern Warfare qui lui, dépasse les 180 Go sur PS4.Pour rappel,sera disponible en exclusivité sur PlayStation 4 dès le 17 juillet 2020.