Ghost of Tsushima montre enfin du gameplay et dévoile plusieurs informations

Après de longs mois d'attente, les futurs joueurs de Ghost of Tsushima peuvent enfin profiter d'un aperçu du gameplay. Quelques informations non négligentes ont également été partagées lors d'un State of Play dédié au titre de Sucker Punch.

Résumé du State of Play du 14 mai et des informations partagées à propos de Ghost of Tsushima

Ce 14 mai, dans la soirée,, d'une petite vingtaine de minutes, afin de nous présenter plus amplement, deux ans après son annonce.Via de longues séquences de gameplay, nous avons pu découvrir plusieurs paysages, qu'il sera possible d'explorer dans la dernière production de Sucker Punch. Les joueurs devront faire preuve de curiosité, puisque l'un des objectifs des développeurs. Par exemple, vous pourrez explorer l'île de Tsushima grâce au vent, qui vous guidera et sera un véritable allié, et vous repérer avec divers éléments, tels que la fumée. Pour faciliter vos déplacements, vous pourrez compter sur votre cheval, qu'il sera possible d'appeler simplement en sifflant avec vos doigts.À l'instar de nombreux autres jeux en mode ouvert,. Parfois, lors de vos périples, des oiseaux apparaîtront à côté de Jin, le protagoniste, et vous emmèneront vers des lieux secrets. De même, les renards seront de votre côté et vous guideront vers des sanctuaires cachés. Il faudra donc rester toujours attentif pour ne rien louper.Le système de combat a également été présenté, et vous permettra de défier en duel vos ennemis. Jin aura à sa disposition des armes de mêlée, mais aussi des armes longue distance. Néanmoins, si employer la manière forte pour affronter un camp ennemi n'est pas votre genre,, et progresser silencieusement sans vous faire remarquer.Selon la méthode employée,, et certaines armures vous donneront plus ou moins d'avantages lors de vos combats. Finalement, nous apprenons également qu', alors quepour éviter des périples de plusieurs minutes, dès lors que le lieu dans lequel vous vous rendez a déjà été visité.Vous pouvez, si vous le souhaitez, visionner l'intégralité de ce State of Play ci-dessous (sous-titrage français disponible).Pour rappel,sera disponible en exclusivité sur PlayStation 4 dès le 17 juillet 2020.