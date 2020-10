Ghost of Tsushima: Legends sera disponible le 16 octobre et se dévoile plus amplement

Une nouvelle expérience

Samouraï : plongés au cœur de l'action, les samouraïs seront en première ligne. De plus, cette classe permettra l'attaque ultime Fureur d’Hachiman.

Annoncé en août dernier, l'extension Ghost of Tsushima: Legends donne de ses nouvelles en dévoilant quelques éléments inédits, mais également, et permettra aux joueurs desera l'occasion de jouer à plusieurs. Pour cela,, afin que nos samouraïs se rejoignent pour des combats dignes des plus grands maîtres. Les joueurs auront donc la possibilité de combattre ensemble et de plonger encore un peu plus dans ce monde féodal.. Afin d'avoir accès à tout cela, les joueurs devront télécharger la mise à jour 1.1 puis se rendre dans le PlayStation Store. Une fois fait,Par la suite, une fois le jeu lancé,et amènera les joueurs directement à l’écran titre ou au menu pause.Comme nous le savions déjà, quatre classes seront proposées :. Chacune d'elles permettra d'acquérir une capacité unique et les joueurs pourront s'amuser à combiner leurs attaques :, très apprécié des joueurs, mais aussi l'ajout de nouveaux éléments cosmétiques à débloquer, sans aucune microtransaction En plus, une nouveauté vient étoffer le contenu de la campagne solo du titre.. Bien entendu, ils conserveront l’intégralité des techniques, équipements et éléments cosmétiques qu'ils auront acquis lors d’une partie précédente.De plus,, mais aussi de nouveaux challenges avec des trophées inédits à débloquer.. Celle-ci ne sera disponible qu'en Nouvelle Partie + et pourra être échangée auprès d’un mystérieux marchand d’Ariake contre divers objets :. D'ailleurs, concernant les armures, ces dernières seront personnalisables et permettront d’assigner les charmes et éléments cosmétiques aux différentes armures de façon à changer rapidement d'équipement en fonction du style de jeu des joueurs.La mise à jour 1.1 deserasur PS4.